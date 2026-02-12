Vít Krejčí odehrál po přesunu z Atlanty do Portlandu doposud své nejlepší utkání v novém dresu. Proti Minnesotě zaznamenal 17 bodů, porážce 109:133 ale nezabránil. Na hřišti strávil český reprezentant 20 minut a trefil sedm z deseti střel. Hvězdou duelu byl domácí Julius Randle s 41 body. Čtvrtý triple double za sebou, již dvacátý v sezoně a celkově 184. v kariéře si připsal Nikola Jokič a pomohl Denveru k výhře 122:116 nad Memphisem.
SESTŘIHKrejčí dal 17 bodů, přesto jeho Portland podlehl Minnesotě
Pro Krejčího je 17 bodů maximum v novém týmu, s nímž odehrál pátý zápas. Po Wesleym Blakeovi, který na hřišti strávil přes 23 minut, byl druhým nejvytíženějším náhradníkem Blazers. Proměnil tři z šesti trojek, také si připsal jeden doskok, ztrátu či tři fauly.
Lídrem Portlandu byl Jrue Holiday s 23 body, tým ale střílel s úspěšností jen 43 procent a ani jednou během zápasu nevedl. Naopak domácí Timberwolves trefili 52 procent střel. Přemožitele našel Portland po třech výhrách, v tabulce Západní konference je desátý na poslední příčce znamenající play-off, Minnesota pátá. Před Utkáním hvězd ještě čeká Krejčího a spol. dnešní utkání v hale Utahu.
Jokič proti Grizzlies nastřádal 26 bodů, 15 doskoků a 11 asistencí. Sekundoval mu další hráč chystající se na Utkání hvězd Jamal Murray s 22 body, navíc v posledních 12 sekundách proměnil všechny čtyři šestky a pojistil třetímu týmu Západní konference vítězství. Memphis prohrál 10. z posledních 12 zápasů a stále zaostává za Portlandem o šest výher.
Los Angeles Clippers zvítězili v Houstonu 105:102 zásluhou Kawhiho Leonarda, který dvě sekundy před koncem dal koš s faulem a proměnil následnou šestku. Hvězdný křídelník byl lídrem týmu s 27 body a 12 doskoky. Rockets ještě s klaksonem měli možnost srovnat, Tari Eason ale těžký pokus minul. Nejlepším střelcem byl s 21 body Kevin Durant, jenž ale také ztratil osm míčů.
Aktuálně nejdelší vítěznou sérii drží San Antonio, výhra v hale Golden State 126:113 byla šestá v řadě. Domácím chyběl Stephen Curry a k úspěchu jim nestačilo ani 16 tříbodových košů. Spurs táhli zejména De'Aaron FoxG s 27 a Victor Wembanyama s 26 body.
Obhájci titulu z Oklahoma City naopak uspěli i bez Shaie Gilgeouse-Alexandera, který stejně jako Curry musí vynechat i All Star Game. Thunder rozdrtili domácí Phoenix 136:109 a potvrdili pozici nejlepšího týmu ligy. Nezaváhal ani lídr Východní konference Detroit, který vyhrál v Torontu 113:95 a jako druhý tým v sezoně dosáhl na 40. vítězství.
Popáté v řadě uspěl Cleveland, který doma deklasoval Washington 138:113. S 32 body včetně devíti trojek z 10 pokusů zazářil Sam Merrill, 30 bodů nastřílel Donovan Mitchell. James Harden v prvním domácím utkání po příchodu do týmu zaznamenal 13 bodů a 11 asistencí.
Výsledky NBA
Minnesota – Portland 133:109 (za hosty Krejčí 17 bodů, 1 doskok, 1 asistence)
Charlotte – Atlanta 110:107
Cleveland – Washington 138:113
Orlando – Milwaukee 108:116
Boston – Chicago 124:105
Brooklyn – Indiana 110:115
Philadelphia – New York 89:138
Toronto – Detroit 95:113
Houston – LA Clippers 102:105
New Orleans – Miami 111:123
Phoenix – Oklahoma City 109:136
Utah – Sacramento 121:93
Denver – Memphis 122:116
Golden State – San Antonio 113:126