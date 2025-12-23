Basketbal

Nedobytná domácí nadvláda Thunder pokračuje


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Obhájci titulu z Oklahomy drží domácí neporazitelnost i po utkání s Memphisem. Triumfem 119:103 natáhli svoji vítěznou domácí sérii na 14 zápasů a i nadále vedou NBA. Nejlepším hráčem večera byl s 31 body, 10 doskoky a 8 asistencemi Shai Gilgeous-Alexander.

Oklahoma City naposledy doma prohrála na úvod finálové série minulé sezony s Indianou. Celkem tak má na kontě už sérii 17 výher ve své hale. Proti Memphisu měli Thunder zápas od druhé čtvrtiny pod kontrolou a hlídali si dvouciferný náskok. Pět minut před koncem sice Grizzlies snížili na pouhé čtyři body, ale domácí odpověděli dvěma trojkami a koncovka byla už opět plně v jejich režii.

Denver rozhodl o výhře 135:112 nad Utahem skvělým začátkem, protože úvodní čtyři minuty vyhrál 19:0 a první čtvrtinu 40:15. Nuggets navíc trefili 24 trojek a vyrovnali klubový rekord. Nejlepší start do zápasu v historii měli Los Angeles Lakers v roce 1987, tehdy proti Sacramentu vedli už 29:0.

Hned čtyři hráči Nuggets dali přes 20 bodů. Jamal Murray nastřílel 27 bodů, Tim Hardaway 21, Peyton Watson 20 a Cameron Johnson 20 bodů se šesti trojkami ze šesti pokusů. Nikola Jokič se tak nemusel tlačit do zakončení a k výhře přispěl triple doublem za 14 bodů, 13 doskoků a 13 asistencí. Připsal si už 178. triple double kariéry.

Pátou výhru v řadě zaznamenalo New Orleans, zdolalo Dallas 119:113 a má nejdelší vítěznou sérii od března 2023. Zion Williamson přispěl 24 body a devíti doskoky. Pelicans rozhodli v poslední čtvrtině, kterou ovládli 40:26. Dallasu nepomohlo ani 35 bodů a 17 doskoků Anthonyho Davise, hrajícího proti svému bývalému týmu.

Výsledky NBA

Cleveland – Charlotte 139:132, Boston – Indiana 103:95, New Orleans – Dallas 119:113, Denver – Utah 135:112, Oklahoma City – Memphis 119:103, Golden State – Orlando 120:97, Portland – Detroit 102:110.

Letošní finalista Indiana se nadále trápí. Proti Bostonu nestačilo Pacers ani vedení o 20 bodů ve třetí čtvrtině a prohráli 95:103. Celtics táhl Jaylen Brown s 31 body. Cleveland po třech porážkách zabral a přestřílel Charlotte 139:132. Donovan Mitchell dal 30 bodů, jeho spoluhráči Darius Garland a De'Andre Hunter přidali po 27.

Golden State Warriors přehráli Orlando 120:97, ale dlouho to bylo vyrovnané utkání. Magic vedli 81:80, pak ale Warriors šňůrou 19:2 v úvodu poslední čtvrtiny odskočili a rozhodli o výhře, která pro ně byla druhá nejvyšší v této sezoně. Stephen Curry přispěl 26 body, Jimmy Butler dal 21 bodů a Moses Moody 20 bodů.

Detroit sice proti Portlandu přišel o vedení 21 bodů a čtyři minuty před koncem dovolil soupeři jít do vedení 100:99, ale pak zabral a koncovku vyhrál 11:2. Lídr Východní konference si tak připsal další výhru (110:102). Jalen Duren pomohl 26 body a 10 doskoky.

