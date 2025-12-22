Basketbal

Atlantě nepomohlo ani šest trojek a 20 bodů Krejčího


před 4 hhodinami

Ani nejlepší výkon českého reprezentanta Víta Krejčího za poslední měsíc nepřinesl Atlantě vítěznou jízdu. Hawks v ofenzivně nejnabitějším utkání sezony podlehli 150:152 Chicagu. Nejlepším střelcem večera byl v NBA rozehrávač Jalen Brunson, který dotáhl New York Knicks k výhře 132:125 proti Miami 47 body.

Krejčí zaznamenal nejvíc bodů od 23. listopadu, kdy dal proti New Orleans ještě o jednu trojku více. Dvacetibodovou hranici pokořil počtvrté v ročníku. Stačilo mu na to 18 minut, přičemž už po 11 měl na kontě pět trojek z pěti pokusů. Nakonec jich trefil šest z deseti a přidal dvě šestky.

Bulls vedli po většinu poslední čtvrtiny, Hawks se nicméně 5,9 sekundy před koncem dostali po trojce Jalena Johnsona na dostřel. Matas Buzelis poté proměnil jednu šestku a Trae Young složitou střelu těsně před sirénou už netrefil.

Johnson nakonec zaznamenal 36 bodů, 11 doskoků a devět asistencí, Young ve druhém střetnutí po návratu po zranění nasbíral 35 bodů a devět nahrávek. Na druhé straně se 28 body blýskl Matas Buzelis.

Atlanta bez nemocného Kristapse Porzingise prohrála třetí klání za sebou a sedmé z posledních devíti. S bilancí 15-15 se propadla na devátou příčku Východní konference a na šesté místo, které jako poslední zaručuje přímou účast v play-off, ztrácí dvě výhry.

Výsledky NBA

Atlanta – Chicago 150:152 (za domácí Krejčí 20 bodů), New York – Miami 132:125, Brooklyn – Toronto 96:81, Washington – San Antonio 113:124, Minnesota – Milwaukee 103:100, Sacramento – Houston 125:124.

New York první čtvrtinu prohrál, ale jinak po většinu utkání v Madison Square Garden vedl. Brunsonovi, který si 47 body vylepšil sezonní maximum, sekundoval s 24 body Mikal Bridges. Miami na druhé straně vedl Kel’el Ware s 28 body a 19 doskoky.

Minnesota doma zdolala 103:100 Milwaukee navzdory faktu, že střílela s úspěšností jen 43 procent. Táhli ji Anthony Edwards s 24 body a Donte DiVincenzo s 18. Pivot Rudy Gobert doskočil 18 míčů a stal se 45. hráčem v historii NBA s 10 000 doskoky. Bucks bez zraněného Giannise Antetokounmpa prohráli potřetí v řadě.

Sacramento porazilo Houston 125:124 po prodloužení, tři sekundy před koncem rozhodl trojkou Dennis Schröder. Střela Kevina Duranta s klaksonem se neujala. Vítěze vedl DeMar DeRozan s 27 body, Schröder jich přidal 24. Rockets nestačilo 28 bodů Alperena Sengüna nebo 24 Duranta.

San Antonio k výhře 124:113 ve Washingtonu dovedl 27 body D’Aaron Fox, Victor Wembaynama za 21 minut nastřádal 14 bodů a 12 doskoků. Brooklyn doma porazil Toronto 96:81 díky vydařené čtvrté části, jíž ovládl 29:16. Lídrem Nets byl s 24 body, 11 doskoky a pěti asistencemi Michael Porter Jr.

