Atlanta nestačila na San Antonio. Krejčí zaznamenal dva body


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Atlanta podlehla v NBA San Antoniu 98:126. V zápase se musela obejít bez svých hvězd Trae Younga a Kristapse Porzingise. Vít Krejčí zaznamenal v utkání jediný koš a skončil s bilancí dvou bodů, tří doskoků a jedné asistence.

Krejčí už několik sekund po příchodu na hřiště asistoval Dysonu Danielsovi, ale svůj jediný koš z pole zaznamenal až v osmé minutě třetí čtvrtiny, když snižoval na 65:89. Jinak příliš vidět nebyl a minul další čtyři pokusy včetně všech tří trojek.

Hawks táhli Nickeil Alexander-Walker s 23 body nebo Jalen Johnson se 17 body, 11 doskoky a šesti asistencemi. Victor Wembanyama za hosty stihl 26 bodů a 12 doskoků už za 21 minut.

Francouzský talent dr navíc stal po Patricku Ewingovi a Dikembem Mutombovi teprve třetím mužem historie NBA, který si připsal blok ve 100. střetnutí v řadě. Jeho série odstartovala v lednu 2024.

Teprve třetí porážku zaznamenala Oklahoma. Nejlepší celek dosavadního průběhu sezony prohrál 107:112 v Minnesotě. Thunder ještě minutu před koncem vedli 107:104, domácí celek ale utkání uzavřel sérií 8:0.

Rozhodující trojku proměnil hvězdný Anthony Edwards, který nakonec skončil na 26 bodech a 12 doskocích. Minnesota hrála od šesté minuty bez trenéra Chrise Finche, který byl po agresivním chování vůči sudím vyloučen.

Po triumfu v NBA Cupu nestačil New York na Philadelphii, kterou k výhře 116:107 vedl s 30 body a devíti asistencemi Tyrese Maxey. Cleveland navzdory 35 bodům Dariuse Garlanda nestačil 125:136 na Chicago, ačkoli vedl až o 11 bodů. Miami prohrálo 116:129 v Bostonu.

