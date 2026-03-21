Třetí výhru za sebou v NBA vybojovali basketbalisté Portlandu. Minnesotu na jejím hřišti porazili 108:104, posunuli se na osmé místo tabulky Západní konference a výrazně se jim přiblížila jistota účasti v předkole play-off. Vít Krejčí do zápasu nezasáhl. Už třetí start po sobě musel vynechat kvůli zranění.
Krejčí nenastoupil do třetího zápasu po sobě kvůli poraněnému lýtku a z lavičky tak sledoval, jak se jeho spoluhráčům znovu daří. Proti Minnesotě, které chyběl zraněný nejlepší střelec Anthony Edwards, si Portland budoval až osmnáctibodové vedení. Jenže ve třetí čtvrtině Timberwolves manko smazali a oba celky se začaly přetahovat o vedení. Vše vygradovalo až v koncovce.
Rozhodující okamžik přišel 22 sekund před koncem za jednobodového vedení domácích. Při vyhazování zpoza koše se Grant uvolnil na trojku z rohu a zamířil přesně. Poslal tak hosty do vedení 106:104. Minnesota pak měla tři pokusy na srovnání, ale neuspěla a Grant trestnými hody výhru Portlandu potvrdil.
Jedenáctizápasovou vítěznou sérii Atlanty razantně utnul Houston výhrou 117:95. Kevin Durant k tomu přispěl 25 body, Jabari Smith přidal 23 bodů. Hawks tak přišli o svou čtvrtou nejdelší vítěznou šňůru v historii klubu a o nejdelší od sezony 2014/15, kdy 19 výhrami v řadě stanovili klubový rekord.
Jalen Brunson vystřelil Knicks těsnou výhru 93:92 v newyorském derby na hřišti Brooklynu. Ve vyrovnané koncovce dal v posledních dvou minutách pět bodů, na další koš nahrál a deset vteřin před koncem tak zajistil Knicks čtyřbodové vedení. Výhru už tak jeho týmu nevzala ani závěrečná trojka soupeře. New York vyhrál popáté za sebou.
Memphis znovu předváděl dobrý týmový výkon a i díky sedmi dvouciferným střelcům vedl nad Bostonem ještě devět minut před koncem o sedm bodů. Pak ale sedmi body během minuty srovnal Derrick White a Celtics nakonec zvítězili 117:112. Jaylen Brown se pod to podepsal 30 body.
Ještě o bod víc dal Jamal Murray a pomohl Denveru k vítězství 121:115 nad Torontem. Nikola Jokič přispěl 22 body, osmi doskoky a devíti asistencemi a Tim Hardaway sedmi trojkami a 23 body.
Výsledky NBA
Výsledky NBA
Brooklyn – New York 92:93,
Detroit – Golden State 115:101,
Houston – Atlanta 117:95,
Memphis – Boston 112:117,
Minnesota – Portland 104:108,
Denver – Toronto 121:115.