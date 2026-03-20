Jeden bod za druhým přidával v utkání NBA Luka Dončič. Slovinský hráč pomohl Los Angeles Lakers k vítězství nad Miami 134:126. LeBron James na palubovce odehrál 1611. utkání v základní části a vyrovnal rekord Roberta Parishe. Phoenix podlehl 100:101 San Antoniu, o jehož triumfu rozhodl Victor Wembanyama.
Dončič na šedesát bodů potřeboval třicet střel, z nichž trefil osmnáct. Proměnil devět trojek ze 17 pokusů a přidal sedm doskoků. Více bodů zaznamenala slovinská hvězda jen v roce 2024 proti Atlantě, které nasázela ještě v dresu Dallasu 73 bodů. Šedesáti body vyrovnal Dončič svůj druhý nejlepší výkon v lize.
Jednačtyřicetiletý James, který se potýká s bolavou nohou, předvedl triple double za 19 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí. „Jestli si někdo zaslouží překonat rekord železného muže, pak LeBron. Výborně se o sebe stará, jde o poctu basketbalové dlouhověkosti,“ řekl po duelu Parish, jenž ukončil kariéru v roce 1997. Pro Jamese je to další historický zápis v krátké době, začátkem března nejlepší střelec v historii NBA překonal rekord Kareema Abdula-Jabbara v počtu proměněných košů z pole.
„Uvědomuje si svou pozici. Pořád mluví o tom, že basket nejde ošidit, a ví, že je jedním z nejlepších hráčů všech dob. S tím přichází velká zodpovědnost a on dělá vše, co je v jeho silách, aby této zodpovědnosti dostál,“ řekl o Jamesovi trenér Lakers J.J. Redick.
Lakers otočili zápas v Miami ve třetí čtvrtině, kterou ovládli 38:23. Heat nestačilo ani 28 bodů a 10 doskoků Bama Adebaya, 21 bodů Tylera Herra nebo 20 bodů Normana Powella. Hosté stříleli 45 trestných hodů, z nichž trefili 34.
Phoenix vedl v San Antoniu ještě minutu před koncem o pět bodů, ale v samém závěru Wembanyama proměnil těžký pokus přes hráče z odskoku a skóre otočil. Na výhře Spurs se podílel 34 body a 12 doskoky. Francouzskému pivotovi sekundoval s 23 body De'Aaron Fox. Phoenix spoléhal hlavně na Collina Gillespieho s 24 nebo Devina Bookera s 22 body.
Dvacetiletý nováček V.J. Edgecombe si 38 body vytvořil střelecký rekord a pomohl Philadelphii k triumfu v Sacramentu 139:118. Přidal i 11 asistencí. Justin Edwards přispěl k vítězství 32 body. Kings vedl Maxime Raynaud s 30 body.
Cleveland zvítězil v Chicagu 115:110 i díky 36 bodům Jamese Hardena, Evan Mobley nasbíral 26 bodů a 14 doskoků.
I bez svého tahouna Cadea Cunninghama, jenž léčí zkolabovanou plíci, zvítězil Detroit ve Washingtonu 117:95. Lídra Východní konference táhl s 24 body a 11 doskoky Jalen Duren, na druhé straně si 21 bodů připsal Tristan Vukčevič. Washington prohrál už počtrnácté v řadě, horší je pouze Indiana s 15 porážkami za sebou.