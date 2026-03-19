Portland bez zraněného Víta Krejčího zvítězil v NBA na palubovce Indiany 127:119 a poprvé po šesti týdnech vyhrál dva zápasy po sobě. V tabulce Západní konference drží deváté místo, má o jednu porážku více než osmí Los Angeles Clippers a o výhru více než desátí Golden State Warriors.
Oba konkurenti Portlandu prohráli. Uspěli naopak Los Angeles Lakers, při výhře 124:116 nad Houstonem zářili Luka Dončič se 40 body a LeBron James s 30 body.
Český reprezentant Krejčí má menší zdravotní problémy s lýtkem a trenér Portlandu Tiago Splitter ho podruhé za sebou nechal odpočívat. Trail Blazers ale i tak měli zápas pod kontrolou, když za první poločas nastříleli 79 bodů a vypracovali si vedení až o 22 bodů. V koncovce sice Indiana zabrala a dvě minuty před koncem se dostala dokonce na rozdíl tří bodů, pak ale trefil klíčovou trojku Jrue Holiday a Portland dovedl zápas k vítězství.
Deni Avdija k tomu přispěl 32 body a 11 doskoky, pivot Donovan Clingan měl 28 bodů a 13 doskoků. Pro Indianu to byla už patnáctá porážka za sebou, čímž Pacers znovu zhoršili svůj klubový rekord v počtu proher v řadě.
Lakers vyhráli posedmé za sebou a proti Houstonu si připsali důležité vítězství v boji o třetí příčku v tabulce Západní konference. Nyní mají na Rockets náskok tří výher a udrželi se před Minnesotou, která zvítězila i bez Anthonyho Edwardse nad Utahem 147:111. Jazz nestačilo ani 41 bodů Brice Sensabaugha.
Na 40 bodů se dostal také Dončič. Pro slovinskou hvězdu Lakers to bylo už podvanácté v sezoně a Dončič si tak upevnil vedení v tabulce střelců. K tomu přidal 9 doskoků a 10 asistencí. Společně s LeBronem Jamesem, který v zápase minul jedinou ze 14 střel, táhli tým za vítězstvím. Alperen Sengün měl za Houston 27 bodů a 10 doskoků. V posledních pěti minutách byl Dončič u všeho podstatného, když sám dal 10 bodů a na další tři koše přihrál.
Desátou výhru v řadě mají obhájci titulu z Oklahoma City, kteří přehráli Brooklyn 121:92, když už v poločase vedli o 36 bodů a ve druhé půli mohli nechat odpočívat opory. Shai Gilgeous-Alexander i tak stihl 20 bodů a znovu rozšířil svůj rekord NBA už na 130 zápasů v řadě s alespoň 20 body.
A dokonce jedenáctou výhru za sebou si připsala Atlanta, která uspěla na hřišti Dallasu 135:120. Má tak už třetí nejdelší vítěznou šňůru této sezony NBA.
O překvapení se postaral Memphis, který i ve výrazném oslabení zvítězil nad Denverem 125:118. Ty Jerome k výhře přispěl 21 body, 9 doskoky a 9 asistencemi. Denveru nestačilo ani 29 bodů, 14 doskoků a 9 asistencí Nikoly Jokiče, který ale zároveň pod tlakem obrany soupeře ztratil deset míčů, čímž srbský pivot vyrovnal své osobní maximum.
Výsledky NBA
Boston – Golden State 120:99
Brooklyn – Oklahoma City 92:121
Indiana – Portland 119:127
Minnesota – Utah 147:111
New Orleans – LA Clippers 124:109
Chicago – Toronto 109:139
Dallas – Atlanta 120:135
Houston – LA Lakers 116:124
Memphis – Denver 125:118