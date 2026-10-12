Menší cíle si dávat nemohou: Basketbalistky USK chtějí v eurolize do Final Six

Do závěrečného turnaje Final Six v Zaragoze chtějí v Evropské lize postoupit basketbalistky ZVVZ USK Praha. Podle generálního manažera Marka Kučery si nižší cíle dávat nelze. V minulém ročníku české mistryně obhajovaly triumf a vypadly v sérii o postup do nejlepší šestice s pořádající Zaragozou, v nové sezoně prošly velkou obměnou kádru.
„Cílem je jednoznačně postoupit do Zaragozy. Menší si dávat nemůžeme,“ řekl na tiskové konferenci Kučera. „Loni jsme byli pod obrovským tlakem, protože po zvednutí poháru jsou ta očekávání obrovská a myslím si, že nám teď po té přestavbě moc lidí nevěří. Hodně lidí nás podceňuje a nevidí v týmu ten potenciál, který vidíme my. Myslím si, že můžeme velmi překvapit,“ doplnil trenér Martin Bašta.
Tým opustily Valériane Ayayiová, Bridget Carletonová, Emma Čechová, Sania Feaginová, Emese Hofová, Brionna Jonesová či Janelle Salaünová. Posilami jsou Francouzky Aminata Gueyeová a Mamignan Touréová, Němka Frieda Bühnerová, Kanaďanka Cassandre Prosperová či americká rodačka reprezentující Ázerbájdžán Brianna Fraserová. Do týmu se vrátila také česká reprezentantka Gabriela Andělová a přišla Kateřina Kalná.
„Skládání týmu bylo hodně komplikované. Situaci v Evropě ovlivnila situace ve WNBA, kde byly velké nárůsty kontraktů. Hráčky čekaly do poslední chvíle a nechtěly podepisovat brzo smlouvy, takže nám poměrně dlouho trvalo, než se všechno dalo do pořádku,“ uvedl Bašta.
„Do toho ještě vstoupil Project B, což je další zahraniční soutěž, do které se nasypalo hrozně moc peněz, a hráčky čekaly na příležitost a smlouvy z této soutěže. I přes to všechno věřím, že tým se nám podařilo nakonec sestavit velmi konkurenceschopný a z našich cílů rozhodně nic neuvadá. Ten největší je postup do Final Six,“ prohlásil Bašta.
S Bourges, které přivítá USK ve středu na Královce na úvod Evropské ligy, se české šampionky utkaly v základní skupině i v minulé sezoně. Ve Francii zvítězily 77:57 a doma prohrály 43:78.
„Dlouho jsme si mysleli, že skupina bude vypadat poměrně stejně. Vedle Bourges polský tým, kde je trošku změna (Lublin místo Gdyně). Překvapení pro nás bylo, že Girona nezvládla kvalifikaci a postoupil Emlak Konut z Istanbulu. To je pro nás trošičku neznámá. Mají hodně zahraničních hráček, takže určitě tam nějaká kvalita bude. Věřím, že skupinu co nejlíp zvládneme a vypracujeme si co nejlepší pozici pro případnou další fázi,“ konstatoval Bašta.
Přiletí Francouzka Pauline Astierová, která s New York Liberty vypadla v semifinále play-off WNBA. Gueyeovou čeká s Golden State ještě finále zámořské ligy. „Měli bychom být už brzy kompletní. Věřím, že tým bude neměnný až do konce sezony,“ řekl Bašta.
Pochvaloval si, že v tomto ohledu je na tom USK daleko lépe než loni. „Minulý rok byl hodně ovlivněný tím, že hráčky přilétaly po čtrnáctidenní odmlce a přijížděly až do konce listopadu. Takhle to bude daleko jednodušší, že tým už budeme mít brzo pospolu a můžeme vytvářet týmovou chemii a vybudovat ho,“ uvedl Bašta, který loni nahradil ve funkci Natálii Hejkovou.
Doufá, že tým vykročí proti Bourges úspěšně. „Loni jsme byli hodně sebevědomí. Chtěli jsme jít ze skupiny bez prohry, nakonec jsme šli s bilancí 3-3 a celé se nám to hodně zamotalo. Chceme jít krok po kroku. Samozřejmě jsme na začátku a naše souhra ještě není úplně ideální, ale po těch příchodech je logické, že nám to bude ještě chviličku trvat. Věřím, že ve středu to zvládneme a odrazíme se do nové sezony správným směrem a pak už to půjde jenom nahoru,“ dodal Bašta.