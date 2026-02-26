Trenér Martin Bašta hledal po vyřazení z Euroligy příčiny neúspěchu pražského USK. Zmínil, že po jeho nástupu došlo v týmu Pražanek k mnoha změnám, které byly náročné. Mluvil o svých chybách ve funkci.
Bašta: Dělali jsme, co jsme mohli, ale končíme zklamaní
„Hodnotí se to samozřejmě hrozně těžce. Znamená to pro nás konec sezony, což jsme vůbec nechtěli,“ uvedl Bašta. „Domácí v obou zápasech předvedli nadstandardní výkon a možná bojovali o trošičku více než my. My jsme se tomu nebyli schopní vyrovnat. To, co nás zdobilo – aktivita či přesná střelba, nám pár zápasů před tímto dvojzápasem absolutně odešlo a nebyli jsme schopní na to reagovat. Bohužel nás to stálo ve výsledku postup,“ řekl kouč.
Pražanky ve středu prohrály o sedm bodů a nenapravily týden starou domácí porážku 71:82. Nepomohlo jim ani třiadvacet bodů francouzské kapitánky Valériane Ayayiové. „Valu byla jediná mentálně nastavená na to, že tady chce za každou cenu vyhrát. Nemůžu říct, že by se na to někdo vykašlal, že bychom nebojovali, ale bohužel jsme nebyli tak mentálně silní a nastavení, abychom ten dvojzápas urvali. A to jak doma, tak tady,“ řekl Bašta.
Třiatřicetiletý trenér absolvoval v Evropské lize premiérovou sezonu v roli hlavního kouče USK. Před sezonou nahradil legendární Natálii Hejkovou. „Teď je těžké v emocích říct, co a jak. Jako trenér jsem v první sezoně udělal také spoustu chyb a i pro mě je to obrovská škola. Bohužel ten cíl, který jsme měli a který vedení dalo, jsme nezvládli,“ konstatoval.
České šampionky budou chybět v závěrečném turnaji poprvé od roku 2021. „Uvidíme, asi se budeme bavit co a jak dál. Věřím, že nějaká práce je tady nastavená dobře a je za námi něco vidět. Bohužel v těch klíčových fázích jsme to jako tým nezvládli. Musíme se z toho poučit a být do další sezony lepší.“
Vedle kompletní obměny realizačního týmu se před sezonou také výrazně proměnil kádr. „Změn bylo strašně moc, do toho hráčky chodily postupně, jak končily ve WNBA, což bylo také extrémně náročné. To ale nejsou výmluvy. My jsme to věděli a od začátku sezony s tím počítali. V realizačním týmu jsme dělali, co jsme mohli. Bohužel to ve výsledku končí zklamáním,“ uvedl Bašta.