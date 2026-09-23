Žabiny ani KP Brno si basketbalovou Euroligu nezahrají

Basketbalistky Žabin ani KP Brno neuspěly v boji o Evropskou ligu. Žabiny prohrály v semifinále kvalifikace doma s Crvenou zvezdou Bělehrad 69:75 a čeká je pouze účast v Evropském poháru. Stejně jako Královo Pole, které podlehlo na hřišti Flames Carolo 81:101. Francouzskému týmu pomohla k postupu devíti body a osmi asistencemi česká reprezentantka Julie Pospíšilová.
Žabiny budou chybět v prestižní soutěži druhý rok po sobě. V minulé sezoně vypadly se Zaragozou rozdílem dvou bodů ve dvou zápasech. V Evropském poháru se střetnou se španělským Jairisem, řeckým Panathlitikosem Sykeon a chorvatským ŽKK Brod Na Savi.
„Je to pro nás hořký konec a obrovská škoda. Zápas byl nesmírně vyrovnaný a tvrdý, což jsme ale čekali. Skóre se přelévalo ze strany na stranu. Bohužel rozhodly detaily,“ řekl ČTK trenér Žabin Viktor Pruša.
Brňanky nastoupily v základní sestavě se třemi cizinkami, které přišly do klubu během léta – Paulou Ginzoovou, Robbi Ryanovou a Lydií Giomiovou. V dresu srbského mistra se představila řecká reprezentantka Artemis Spanuová, která v části minulé sezony oblékala dres Žabin.
Úvod patřil hostujícím basketbalistkám, které lépe střílely a hrály důrazněji pod košem. Žabiny ze sebe ale brzy setřásly počáteční nervozitu, stáhly šestibodové manko a do konce první čtvrtiny šly do vedení.
Oba týmy pak důsledně bránily, ani jeden se nedostal do výraznějšího bodového trháku. Tuhý boj o každý míč pokračoval i ve druhém poločase. Na hráčkách Žabin byla v některých fázích utkání patrná mírná nervozita a také nesehranost, ale srbský tým toho nedokázal příliš využít.
Během čtvrté čtvrtiny si domácí hráčky vytvořily šestibodový náskok, ale v dalším průběhu je střelba zradila. Od stavu 67:61 dala Crvena zvezda osm bodů v řadě. V dramatickém závěru Žabiny přidaly už pouze dva body a jejich sen o Eurolize se rozplynul. „Při šestibodovém vedení jsme neubránili hráčky soupeře ve hře jedna na jednu. A k tomu jsme neproměnili tři poměrně jednoduchá zakončení,“ zmínil Pruša rozhodující moment utkání.
Zápas byl loučením dlouholeté kapitánky Žabin Petry Záplatové, která dnes ukončila kariéru. „Taková prohra moc mrzí, ale je to sport, pokračujeme v Eurocupu. Myslím, že tento tým má velké srdce a bojovnost a může to dotáhnout dost daleko,“ řekla Záplatová.
Žabiny Brno – CZ Bělehrad 69:75 (24:20, 38:38, 57:55)
Žabiny Brno – CZ Bělehrad 69:75 (24:20, 38:38, 57:55)
Nejvíce bodů: Stoupalová 15, Joklová a Ryanová po 12 – Hendersonová 18, Collierová a Wilkinsonová po 14. Fauly: 21:24. Trestné hody: 18/16 – 21/14. Trojky: 9:11. Doskoky: 48:46.
Basketbalistky KP usilovaly o účast v Evropské lize poprvé. Týmu trenérky Marcely Krämer nepomohlo ani 30 bodů letní posily Sary Puckettové, která si navíc připsala osm doskoků. Pospíšilová, která přišla do Flames Carolo před sezonou z Montpellier, si může prestižní soutěž zahrát poprvé.
Ve finále kvalifikace narazí její tým na Benátky. Brňanky se v Evropském poháru utkají ve skupině s italským Campobassem, švýcarským Nyonem a slovinským Celje.
Flames Carolo – KP Brno 101:81 (22:22, 47:38, 79:60)
Flames Carolo – KP Brno 101:81 (22:22, 47:38, 79:60)
Nejvíce bodů: Clarkeová 21, Gomisová 20, Loveová 19 – Puckettová 28, Hibalová 13, Petrenaitéová 10. Fauly: 16:17. Trestné hody: 23/16 - 14/12. Trojky: 7:13. Doskoky: 38:36.