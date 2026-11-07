Před prvním zápasem nemáme prakticky čas na nic, uvedl kouč basketbalistek Bašta

První tréninky v pozici hlavního kouče českých basketbalistek má za sebou Martin Bašta. Přiznal, že v nové roli cítí zodpovědnost. S týmem se chystá na kvalifikační zápasy o EuroBasket, v úterý se reprezentace představí v Oviedu proti Španělsku. Přímý přenos sledujte od 20:20 na ČT sport Plus.
Tým se sešel v pátek odpoledne v Praze. Kvarteto Petra Holešínská z Botasu, Julie Pospíšilová z Flammes Carolo, Karolina Šotolová z Ferrolu a Veronika Voráčková ze Zaragozy se připojí až ve Španělsku.
„Před prvním zápasem nemáme prakticky čas na nic, takže to bude hodně náročné. Nebudeme moct vyžadovat úplně všechny věci, které potom budeme chtít aplikovat v dalších zápasech, hlavně v těch domácích,“ řekl Bašta.
„V tom prvním utkání nemáme šanci stihnout úplně všechno, abychom do holek narvali. Se Španělskem nic nepodceníme, jdeme do toho s maximálním úsilím a uvidíme, na co nám to bude stačit,“ dodal.
Před prvním tréninkem v pátek byl nervózní. „I když to byl obyčejný trénink, tak to na mě trošičku padlo. Ale po prvních slovech to ze mě spadlo a už to bylo v pohodě,“ řekl Bašta, který vede jako hlavní trenér ligové šampionky ZVVZ USK Praha.
Rozdíl podle něj zatím není velký. „Holky znám a spolupracujeme spolu už čtvrtým rokem. Uvidíme, až se sejdeme ve Španělsku v kompletní sestavě. Tam si myslím, že už bude trošičku i jiná atmosféra. Bude to den před zápasem, takže už to budeme víc cílit na hru, abychom byli připravení do zápasu, a tam už možná budeme pociťovat nějaké změny,“ uvedl Bašta.
Některé prvky si chce z USK přenést. „Pár drobností budu chtít vyžadovat po holkách, co máme i v klubu, ale jsou to detaily. Snažili jsme se v realizačním týmu sestavit koncept tak, aby to pasovalo hlavně na hráčky, které máme k dispozici v nároďáku. Není to tak, že si beru celý svůj herní systém jak v útoku, tak v obraně do nároďáku,“ konstatoval Bašta.
Loni převzal po legendární Natálii Hejkové USK po triumfu v Evropské lize, teď ho čeká další krok v reprezentaci. Snášet tlak mu pomáhají blízcí.
„Mám rok a čtvrt starého syna, který se v průběhu loňské Evropy narodil. A pro mě je teď největší vyčištění hlavy, když můžu být s ním a celkově trávit čas s rodinou, přítelkyní a druhým synem,“ podotkl Bašta.
Český tým čeká nebývale náročný program se třemi duely, navíc je cyklus klíčový pro boj o olympijské hry v Los Angeles v roce 2028.
„Od téhle kvalifikace se vlastně budou odvíjet další tři roky. Je to kvalifikace na mistrovství Evropy, na olympiádu a pak na další turnaj. Takže tohle je nesmírně důležité. To si musíme uvědomit a náležitě k tomu přistoupit,“ uvedl Bašta.
V sobotu 14. listopadu přivítá basketbalová reprezentace v Praze na Královce Chorvatsko a o tři dny později bude na stejném místě hostit Bulharsko.