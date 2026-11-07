Kvalifikace basketbalistek se odehraje bez Andělové, ve Španělsku nebude ani Joklová

České basketbalistky se musí v zápasech evropské kvalifikace ve Španělsku a doma s Chorvatskem a Bulharskem obejít bez Gabriely Andělové, která se omluvila z osobních důvodů. V úterý v Oviedu bude chybět i další rozehrávačka Eliška Joklová, která při svém vytížení bude šetřit síly na duely v Praze s Chorvatkami a Bulharkami.
„Výběr dvanáctky je hodně ovlivněný zraněními a určitými věcmi, které se udály v minulých dnech. Sestava bude velmi podobná jako na mistrovství světa. Samozřejmě nám stále chybí Julča Reisingerová a Emča Čechová, které ještě nejsou v takové fázi individuálního zatížení, aby s námi mohly odehrát nějaký zápas. Změnou pro všechny kvalifikační zápasy je Gabriela Andělová, která se z osobních důvodů omluvila,“ uvedl kouč Martin Bašta na adresu hráčky USK Praha.
První rozehrávačka Joklová, hlavní tahounka týmu na zářijovém MS v Berlíně, se po šampionátu vrátila do Žabin Brno poté, co skončila v Minnesotě ve WNBA. „Po individuální komunikaci jak s Eliškou, tak s klubem, jsme se dohodli, že v rámci jejího zatížení bude lepší, když teď vynechá cestování a bude připravená na sto procent na naše dva domácí zápasy,“ uvedl Bašta.
Český tým odletí do Španělska v neděli a v Oviedu se připojí Karolina Šotolová, Petra Holešínská, Julie Pospíšilová a Veronika Voráčková. „V kompletní sestavě se sejdeme až v neděli večer a bude nám zbývat jen jediný den na nějaký trénink. Nebude to samozřejmě vůbec jednoduché, ale nebereme to jako výmluvu, bereme to jako fakt,“ prohlásil Bašta.
Oproti sestavě ze zářijového mistrovství světa schází také pivotka Alena Hanušová, která ukončila reprezentační kariéru. Prostor dostanou mladé pivotky Kateřina Kalná a Natálie Koucká, které také nechyběly na MS. „Álou se nám ta sestava samozřejmě ještě sníží. Zároveň si myslím, že z toho můžeme těžit do nějakého aktivnějšího směru. Bude nám ale chybět spousta zkušeností, které ona přinesla ze své dlouhé kariéry. Věřím, že Kačka s Naty se za ten necelý čtvrtrok, co uplynul od mistrovství světa, posunuly,“ konstatoval Bašta.
„Jejich úloha bude více méně o tom, aby nám dobře ubránily, dobře doskočily, postavily dobré clony a vybíhaly rychle do útoku a co nejvíc trápily soupeřovy pivoty. Nikdo nebude očekávat, že obě dají dohromady třicet bodů v každém zápase, ale bude to o nějaké černé práci a o tom jejich nastavení,“ připojil Bašta.
Premiérové starty v oficiálním zápase FIBA si mohou připsat Aneta Kytlicová a Lucie Svatoňová.
Nominace českých basketbalistek na kvalifikační utkání o ME v Oviedu proti Španělsku (10. listopadu):
Nominace českých basketbalistek na kvalifikační utkání o ME v Oviedu proti Španělsku (10. listopadu):
Rozehrávačky: Kateřina Zeithammerová (Žabiny Brno), Karolina Šotolová (Ferrol/Šp.),
křídla: Aneta Kytlicová (Žabiny Brno), Petra Malíková (ZVVZ USK Praha), Petra Holešínská (Botas/Tur.), Veronika Voráčková (Zaragoza/Šp.), Julie Pospíšilová (Flammes Carolo/Fr.)
pivotky: Kateřina Kalná, Natálie Koucká (obě ZVVZ USK Praha), Monika Fučíková, Natálie Stoupalová (obě Žabiny Brno), Lucie Svatoňová (Lodž/Pol.).