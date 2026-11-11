Trenér Bašta prožil infarktovou a hořkou premiéru. Máme na čem stavět, burcuje

Až nečekaně dramatickou premiéru v roli hlavního kouče, kam se posunul z role asistenta místo Romany Ptáčkové, má za sebou trenér českých basketbalistek Martin Bašta. Jeho svěřenkyně byly blízko prvotřídní senzaci v podobě výhry na palubovce silného Španělska, nakonec v úvodním utkání kvalifikace mistrovství Evropy prohrály těsně o dva body. Baštu potěšila bojovnost jeho svěřenkyň, mrzel ho však výsledek.
„Po tom průběhu je to obrovské zklamání. Myslím, že nám asi spoustu lidí nevěřilo, ale my jsme tady odehráli úžasný zápas. Jsem na tým pyšný, že i když jsme prohrávali trošku větším bodovým rozdílem, tak jsme to nevzdali a dokázali se několikrát vrátit do zápasu a úplně ho obrátit až do vedení o šest bodů,“ uvedl Bašta.
V závěru podle něho rozhodovaly maličkosti. „O zkušenosti soupeře se nemusíme bavit, bohužel nás v tom zápase pohřbilo 22 ztrát. To je strašně velké množství, když hrajete zápas s výsledkem o dva body. I tak se ale nemáme za co stydět. Prohráli jsme o dva body u soupeře, který byl třetí na mistrovství světa,“ řekl Bašta.
Pomyslným jazýčkem na vahách byla v těsné koncovce podle jeho názoru také individuální kvalita. „Španělky tam daly nějakou střelu a samozřejmě hala a domácí prostředí jim pomohly. Všichni tady začali pískat, my jsme se dostali pod ohromný tlak, nebyli jsme potom schopni se dobře uvolnit, dávat si včas přihrávky. Dávali jsme si je do špatných prostorů a pozic, čímž jsme dostávali pod zbytečný tlak sami sebe a zakončovali v posledních vteřinách,“ uvedl Bašta.
„Udělali jsme v koncovce dvě tři ztráty, Španělky už to pak zkušeně dotáhly. Do hry jsme se ale vrátili skvělou obranou a týmovým výkonem, máme na čem stavět. Samozřejmě můžeme být pyšní na výkon, ale co si budeme nalhávat – je to prostě zklamání,“ prohlásil.
Obrovské zklamání i motivace
Úkol pro jeho tým do dalšího pokračování kvalifikace se však nemění. „Potřebujeme vyhrát dva zápasy proti Chorvatsku a Bulharsku. Tady by to bylo trošičku nad plán, takže pokračujeme ve stejném plánu, jaký máme – dvakrát vyhrát doma,“ řekl Bašta.
„Momentálně převládá ohromné zklamání, že jsme to nedotáhli do konce. Byla by to asi i pro mě až moc velká pohádka, kdybychom to zvládli, ale měli jsme na to. Na druhou stranu nám chybělo několik hráček. Tým oproti jiným srazům prošel obrovskou obměnou. Možná je tohle nějaký vrchol, na co momentálně zatím máme, ale ten vrchol je poměrně vysoko,“ řekl kouč USK Praha.
Vědomí, že české basketbalistky se dokážou měřit s nejlepšími, je pro celý tým motivací do další práce. „Věřím, že teď ty dva domácí zápasy suverénně zvládneme. A že ten výkon navnadí fanoušky, aby jich přišlo co nejvíc a pomohli nám vytvořit podobnou atmosféru, jaké jsme čelili dnes tady,“ přál si Bašta.