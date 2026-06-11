Knicks porazili po rekordním obratu Spurs a jsou jednu výhru od titulu

Basketbalisté New Yorku po rekordním obratu ze ztráty 29 bodů ve finále NBA porazili 107:106 San Antonio. Dělí je jedna výhra od titulu, který naposledy získali v roce 1973. O vítězství rozhodl 1,2 sekundy před koncem O. G. Anunoby. Knicks vedou 3:1 na zápasy a sérii můžou ukončit v neděli.
V Madison Square Garden to přitom dlouho vypadalo, že domácí míří za druhou porážkou za sebou. San Antonio v poločase vedlo o 27 bodů, což se zatím ve finále žádnému hostujícímu celku nepovedlo.
V úvodu třetího dějství Spurs navýšili vedení na 29 bodů, pak ale Knicks začali velký obrat. Ziskem 36 bodů se na něm podílel Jalen Brunson, Anunoby přidal 33 bodů a navíc se postaral o rozhodující koš, když těsně před koncem doskočil Brunsonovu střelu.
„Před zápasem jsem mu řekl, že vzhledem k tomu, jak je velký a silný, tak musí být na útočném doskoku jako monstrum,“ řekl trenér Knicks Mike Brown. „Myslím, že to byla nejslavnější akce v historii klubu,“ dodal.
„Udělal jsem přesně to, co bylo potřeba. Dal jsem míč Jalenovi a pak jsem si to namířil rovnou ke koši. O tom to je. O doskoku a druhých šancích,“ přidal Anunoby. „Byla to doslova boží ruka,“ přidal jeho spoluhráč Karl-Anthony Towns.
Hvězda hostů Victor Wembanyama zaznamenal 24 bodů a 13 doskoků, ve druhé půli mu však Knicks dovolili jen osm bodů. Dvaadvacetiletý pivot měl také necelé dvě minuty před koncem šanci poslat Spurs do vedení o tři body, ale zahodil oba trestné hody.
„Teď máme dvě volby. Špatná by byla to vzdát. Tou dobrou je se z toho poučit a bojovat. A přesně to uděláme,“ řekl Wembanyama, který má na kontě tři body za hrubé fauly a pokud by v pátém finále zaznamenal další, dostal by automatický jednozápasový trest.
Knicks předvedli největší obrat v historii finále NBA. Od roku 1997, kdy liga vede statistiky průběhu jednotlivých čtvrtin, se něco podobného podařilo pouze Bostonu, jenž v roce 2008 proti Los Angeles Lakers smazal ztrátu 24 bodů.
Větší obrat v play-off předvedli pouze Los Angeles Clippers, kteří v roce 2019 v prvním kole s Golden State vymazali ztrátu 31 bodů. „Nic nás nerozhodí a máme toho hodně za sebou. Důležité bylo to ustát, nevztekat se a nehroutit se z toho,“ uvedl Anunoby.
„Když jsme ztráceli 29 bodů, řekli jsme si: Ok, stáhneme to na 20. Tři minuty před koncem to bylo o 18, tak jsme si řekli: Stáhneme do na deset. A ve čtvrté čtvrtině už jsme hráli o vítězství,“ prohlásil Josh Hart, který k výhře přispěl šesti body, osmi doskoky a šesti asistencemi.
Hvězda hostů Victor Wembanyama zaznamenal 24 bodů a 13 doskoků, ve druhé půli mu však Knicks dovolili jen osm bodů. Dvaadvacetiletý pivot měl necelé dvě minuty před koncem šanci poslat Spurs do vedení o tři body, ale zahodil oba trestné hody.
„Nedokážu to vysvětlit, prostě nevím. Ale myslím, že to začalo to ještě před čtvrtou čtvrtinou. Ve druhém poločase jsme prostě nebyli dost hladoví,“ řekl Wembanyama ke kolapsu San Antonia.
„Teď máme dvě možnosti. Špatná by byla to vzdát. Tou dobrou je se z toho poučit a bojovat. A přesně to uděláme,“ řekl pivot, který má na kontě tři body za hrubé fauly a pokud by v pátém finále zaznamenal další, dostal by automatický jednozápasový trest.
Finále play-off NBA – 4. zápas:
Finále play-off NBA – 4. zápas:
New York – San Antonio 107:106 (22:41, 49:76, 75:90)
Nejvíce bodů: Brunson 36, Anunoby 33, Towns 13 – Wembanyama 24, Harper 21, Fox, Vassel oba 18. Stav série: 3:1.