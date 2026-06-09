Wembanyama oplatil Knicks úder a vybojoval Spurs první finálovou výhru

Basketbalisté San Antonia odvrátili možnost finálového mečbolu. Ve třetím finále NBA vyloupili New York výhrou 115:111, pod níž se zejména podepsal se 32 body Victor Wembanyama.
Dvaadvacetiletý francouzský pivot byl vidět hlavně ve čtvrtém dějství, ve kterém nastřílel deset bodů. Výrazně tak přispěl k ukončení vítězné série Knicks, kteří v play-off našli přemožitele po třinácti zápasech.
„Myslím, že jeho výkon nikoho nepřekvapil. Nic jiného od něj ani nečekáme,“ uvedl trenér Spurs Mitch Johnson, jehož tým zkazil domácím první finálový zápas v Madison Square Garden od roku 1999.
San Antonio vstoupilo do zápasu skvěle a vypracovalo si až dvanáctibodové vedení. Knicks ale ještě do poločasové přestávky srovnali hru a do druhé půle vstupovali s náskokem pěti bodů.
Spurs však dokázali získat iniciativu zpět a v závěru o jejich úspěchu rozhodly důležité koše Stephona Castla a De'Aarona Foxe. Castle navíc uzavřel skóre dvěma proměněnými trestnými hody.
Právě s poměrem šestek měl velký problém trenér Knicks Mike Brown. „Nikdy bych si nemyslel, že ve finále NBA uvidím, jak jeden tým hází ve druhém poločase 24 trestných hodů a druhý jen osm,“ prohlásil.
Wembanyama oproti předchozím zápasům chválil zlepšení San Antonia v útoku i obraně. „Jsou to maličkosti, ale méně chyb znamená méně ztrát a větší kontrolu. Víc jsme se soustředili,“ uvedl.
Spurs vítězstvím zažehnali kritický stav 0:3, který ještě žádný tým v historii NBA nedokázal otočit. Další zápas se na palubovce Knicks, kteří usilují o první titul od roku 1973, uskuteční v noci na čtvrtek SELČ.