Knicks rozhodli první zápas finále NBA jedenáctibodovou šňůrou v závěru

Lépe začali finále NBA basketbalisté New York Knicks. Ti zvítězili na palubovce San Antonia Spurs 105:95. Jalen Brunson se na obratu hostů z čtrnáctibodového manka ve druhé půli podílel 30 body. Karl-Anthony Towns přidal 18 bodů a 12 doskoků, OG Anunoby zaznamenal 17 bodů.
Brunson znovu potvrdil svou roli hlavní opory v rozhodujících chvílích. Klíčovou trojkou dvě minuty před koncem vrátil Knicks vedení, které už nepustili. „Je to hráč pro velké zápasy. V nejdůležitějších momentech se vždy ukáže. Přesně to mají nejcennější hráči dělat,“ řekl trenér New Yorku Mike Brown.
Spurs přitom měli zápas dobře rozehraný. Ve třetí čtvrtině vedli až o 14 bodů, do poslední části ale vstupovali za stavu 76:76. Victor Wembanyama zaznamenal 26 bodů a 12 doskoků, ale střelecky se trápil, když proměnil jen 6 z 21 pokusů.
Dvaadvacetiletý hvězdný pivot připustil, že neodehrál povedený zápas, ale věří v rychlou reakci svého týmu. „Budeme mnohem lepší. Já budu mnohem lepší,“ prohlásil. „Nemám sebemenší obavy. V sérii jsme už prohrávali i dříve,“ dodal francouzský reprezentant.
Domácí v utkání drželi krok hlavně díky Stephonu Castleovi, který zaznamenal 17 bodů. Julian Champagnie a Dylan Harper přidali po 16 bodech. Rozhodující moment přišel v závěru, kdy Knicks dokončili obrat a udrželi Spurs bez bodu v poslední minutě. San Antonio tak poprvé v historii prohrálo úvodní zápas finálové série, zatímco New York prodloužil svou vítěznou sérii v play-off na 12 utkání.