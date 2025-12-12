Srbský pivot při vysoké výhře Denveru 136:105 nad Sacramentem mohl rozšířit svoji sbírku tří dvouciferných zápisů, nakonec se jeho statistiky zastavily na 36 bodech, 12 doskocích a 8 asistencí. Nikola Jokič vše stihl za úvodní tři čtvrtiny, do poslední již nezasáhl.
Jokič sahal po dalším triple-double, do poslední čtvrtiny však nezasáhl
Denver v Sacramentu, kterému chyběli mimo jiné Domantas Sabonis, Zach LaVine a Dennis Schröder, neměl výraznější problém a už v poločase vedl o 23 bodů. Nuggets si vylepšili bilanci na druhé příčce Západní konference na 18 vítězství a šest porážek. Lepší sérii během úvodních 24 zápasů sezony Denver ještě v historii klubu neprožil.
Houston uspěl 115:113 nad Los Angeles Clippers. Vítězství si vítězství domácí celek zajistil úspěšnými trestnými hody Alperena Sengüna a Aarona Holidaye v posledních deseti sekundách.
Ani jeden ze soupeřů nevedl dvouciferným rozdílem, Rockets však měli Sengüna, který zaznamenal 22 bodů a 15 doskoků, nebo Amena Thompsona, který ke 20 bodům nasbíral rovněž devět doskočených míčů či osm asistencí.
I bez zraněného Janise Adetokunba uspělo Milwaukee 116:101 proti Bostonu. S triple doublem ho vedl Kevin Porter Jr., který nastřádal 18 bodů, 13 přihrávek a 10 doskoků. Kyle Kuzma si 31 body vylepšil osobní maximum v sezoně.
Po sedmi porážkách za sebou vyhrálo New Orleans. Nejhorší tým Západní konference doma přehrál Portland jasně 143:120. Pelicans si v 26 zápasech připsali teprve čtvrtou výhru.
New Orleans uspělo i bez Ziona Williamsona, po více než měsíční pauze zaviněné zranění se však vrátil Jordan Poole. Pelicans k výhře dovedli Trey Murphy s 24 body a Bryce McGowens s 23.
Výsledky NBA
Výsledky NBA
Houston – LA Clippers 115:113, Milwaukee – Boston 116:101, New Orleans – Portland 143:120, Sacramento – Denver 105:136.