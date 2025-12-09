„Heat Czech“ Krejčí bere vydařené období v Atlantě jako satisfakci

Vít Krejčí si působení v NBA v současnosti užívá. Vydařené období v zámořské soutěži bere i jako satisfakci za minulé ročníky. Chce zůstat dál nohama na zemi, bojovat o stálé místo v rotaci Atlanty Hawks a být soustředěný na každou další šanci. Přiznal, že má i větší střelecké sebevědomí a líbí se mu například přezdívka „Heat Czech“.
„Určitě je to satisfakce. Už to několikrát vypadalo, že v NBA nebudu mít místo, ale jsem rád, že jsme vydrželi a věřili si, že se tady dokážu udržet. Jsem rád, že to teď chytlo správný směr. V NBA je důležité nebýt nikdy moc nahoře ani moc dole. Pořád si jet svoji rovinu a soustředit se jen na své výkony,“ uvedl Krejčí.
Pětadvacetiletý basketbalista, který je nyní jediným Čechem v soutěži, neměl vstup do sezony ideální. Na svou šanci musel čekat a byl i skleslý. Pomohla mu ale také rozmluva s trenérem Quinem Snyderem.
„Určitě to pro mě bylo hodně složité. To bylo to, jak trenér říkal, že se mnou promluvil, protože už na mně viděl, že jsem naštvaný a ztrácím trochu ten 'focus'. Řekl mi, že chápe, že je to těžké, když nehraju, ale že nesmím ztratit to soustředění. Jsem rád, že máme spolu takový vztah, že mi to může říct a já si to vezmu. Když si to totiž vezmete správným směrem, tak se dostanete zpět. A když potom ta šance přišla, tak jsem na ni byl díky tomu připravený,“ popsal Krejčí.
Důležitý moment pro něj přišel na začátku listopadu, kdy při výhře 122:102 nad Los Angeles Lakers nastřílel 17 bodů. V dalším utkání pomohl i k triumfu nad LA Clippers (105:102) a vytvořil 28 body nové české maximum.
„Hlavně jsem rád, že jsme ten zápas vyhráli, protože byl napínavý až do poslední vteřiny. A samozřejmě to byl skvělý pocit. Až po zápase jsem se dozvěděl, že to je nový český rekord, takže to bylo překvapení. Jsem rád, že se to povedlo. Je to vždy skvělý pocit, když se zápas takhle vydaří, můžu být na hřišti přes třicet minut a cítím, že týmu pomáhám,“ podotkl.
Pátý draftovaný Čech do NBA trefil zatím v této sezoně 54 ze 118 tříbodových pokusů (45,8 procenta). Má průměr 10,1 bodu na zápas.
„Určitě mi to pomohlo v sebevědomí. Tenhle rok jsem oproti minulým hodně posunul to, že i když začnu zápas třeba 0:3, tak mám pořád sebevědomí vystřelit další střelu. V minulých letech už jsem střílet přestal, nebo jsem se začal víc bát. Letos si ale pořád věřím na další střelu a už se mi hodněkrát stalo, že jsem díky tomu mohl zápas otočit,“ řekl rodák ze Strakonic.
Všímá si, že si na něj soupeři dávají i větší pozor. „Jsou zápasy, kdy fakt cítím, že mám obránce pořád u sebe. Ale zase to pro mě otevírá další možnosti hry. Takhle je lehčí najíždět do bedny a hledat volné hráče na vyhození. I když jsou trojky teď věc, co mi jde nejvíc, není jediná, kterou můžu pomoct týmu,“ uvedl Krejčí.
Těšila by ho představa účasti v soutěži tříbodových střelců v All Star Game, zároveň ale upozorňuje, že tato možnost je daleko. Líbila se mu i debata o jeho přezdívkách. „Nejvíc se chytla Heat Czech. Už mi tak pár trenérů a hráčů říká,“ prozradil.
Atlantě patří v průběžném pořadí deváté místo ve Východní konferenci. Má 14 výher a 11 porážek. Krejčí věří v postup. „Tým máme dost kvalitní na to, abychom v play-off něco dokázali. Je to určitě náš cíl, ale zbývá ještě spousta zápasů,“ uvedl český reprezentant.
Sám se chce dál soustředit na své výkony a posouvat se. „Můj cíl je pořád stejný, být ve stálé rotaci týmu. Jde to nahoru dolů, někdy se nedaří, nehrajete a musíte čekat na šanci. Pro mě je nejdůležitější, abych neztratil to soustředění. Abych zůstal pozitivní a pořád si věřil. Že až dostanu další šanci, abych ji využil na maximum,“ doplnil Krejčí.