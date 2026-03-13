Před českými basketbalistkami je v kvalifikaci MS důležité utkání s Brazílií. Potřebují zvítězit, aby si uchovaly reálnou šanci na účast na zářijovém šampionátu v Berlíně. Přímý přenos utkání sledujte od 6:20 na ČT sport a ČT sport Plus.
Jediná možnost je zvítězit, burcují se basketbalistky před duelem s Brazilkami
Situaci si v čínském Wu-chanu zkomplikovaly středeční porážkou 64:77 s Mali. „Pokud jsme v zápase s Mali neuspěly, tak je teď jediná možnost porazit Brazílii. Jiná prostě před námi není a my do toho utkání teď musíme dát absolutně všechno,“ řekla trenérka Romana Ptáčková. Její tým má po úvodní výhře nad Jižním Súdánem 89:52 stejnou bilanci jako Mali, Čína a Brazílie. Suverénní jsou mistryně Evropy z Belgie, které měly postup jistý už před turnajem.
Ve hře jsou ještě tři místa a Ptáčková naznačila, že v případě neúspěchu s Brazílií už další varianta postupu před zápasy s domácími Číňankami a Belgií není příliš schůdná. Brazilky mají na kontě porážku s Belgií (70:99) a výhru nad Jižním Súdánem (94:79).
„Já myslím, že budeme v dobré náladě. Některé věci jsme si musely vyříkat a věřím, že to trošku padne na úrodnou půdu a do utkání půjdeme od prvních minut s takovou energií, jako jsme šly proti Mali do druhého poločasu. Tady opravdu není na co čekat, tady je důležitý každý detail a důslednost v každé chvíli utkání. Pokud to nebudeme plnit, tak ti soupeři jsou tak silní, že nás prostě za každou nedůslednost a chybu tvrdě potrestají,“ prohlásila Ptáčková.
Její výběr se na turnaji vyrovnává s různými styly hry. „Není to úplně evropský basketbal a my nejsme tak úplně zvyklé hrát utkání proti takovým typům hráček, jako bylo třeba Mali a jaké budou Brazilky. Je potřeba hrát daleko víc kontaktně basketbal, jít daleko víc do soubojů a žádný nevypustit. My tam někdy nejdeme, jak bychom měly. Takže ať se to týká obranného doskoku, útočného doskoku, agresivity nebo obrany hráček jedna na jednu, tak tohle všechno potřebujeme hrát s daleko větší intenzitou,“ nabádala Ptáčková.
Češky se s Brazílií utkají poprvé od září 2014, kdy je na MS v Ankaře porazily 68:55. „Já bych asi neřešila, kdo je a není favorit. Jsou tam samozřejmě dvě velmi zkušené hráčky z WNBA, obě dvě podkošové hráčky. Bude to obtížný souboj z toho pohledu, že potřebujeme pokrýt vymezené území a maximálně si pomoct. Ale Brazilky navíc mají i skvělé střelkyně z dlouhé vzdálenosti. Momentálně jsou na nějakých 46 procentech. Pokrýt zároveň podkošový prostor a střelce na perimetru je jeden z těch nejtěžších úkolů. A ten nás právě čeká,“ doplnila Ptáčková.
WNBA hrají Kamilla Cardosová a Damiris Dantasová. Čtyřiadvacetiletá Cardosová se v roce 2024 stala trojkou draftu WNBA a v dresu Chicaga se ve stejném roce dostala do All Star týmu nováčků. Aktuálně hraje v čínském klubu Kuang-tung Vermilion Birds. O devět let starší Dantasová hájí barvy Indiany a v Evropě hraje za turecký Botas.
Do tréninku se kvůli nachlazení nezapojila rozehrávačka Eliška Hamzová. Přípravu pouze sledovala z lavičky, podle Ptáčkové by ale měla být k utkání připravená. Národní tým měl potom volné odpoledne a část reprezentantek to využila k prohlídce Wu-chanu a historické stavby Věže žlutého jeřába. „Některé holky jely na výlet, některé zůstaly na hotelu. Záleželo, jak se kdo cítí. Já jsem spíš na tu regeneraci. Nohy jsou fakt těžké po těch dvou zápasech,“ uvedla křídelnice Petra Holešínská.