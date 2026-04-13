Čechová a Hamzová zabojují na kempu Minnesoty o angažmá ve WNBA

Emma Čechová a Eliška Hamzová se budou ucházet o angažmá v zámořské WNBA. České reprezentantky podepsaly smlouvu s Minnesotou o účasti v přípravném kempu. Čtyřiadvacetiletá Hamzová může napodobit svou matku Romanu, která v roce 2000 oblékala ve WNBA dres Orlanda. V zámořské soutěži dosud působilo šest českých basketbalistek.
Pivotka USK Praha Čechová a rozehrávačka Žabin Hamzová se před cestou na kemp nejprve utkají o český titul v nadcházejícím ligovém finále. Do loňska byly spoluhráčkami v brněnském týmu.
Nejvýraznější stopu v ní zanechaly Kamila Vodičková a Jana Veselá, které slavily titul v barvách Seattlu. Vodičková v roce 2004 a Veselá o šest později. Ve WNBA si zahrály také Eva Horáková, Romana Hamzová, Michaela Ferančíková a Zuzana Klimešová.
Jako poslední v lize nastupovala Veselá před 16 lety. V roce 2016 podepsala Kateřina Elhotová (nyní Suchanová) smlouvu s Minnesotou, ale pak přerušila kariéru kvůli těhotenství. Před osmi lety draftovalo Los Angeles Julii Reisingerovou, která se v lize rovněž neobjevila.
Jednadvacetiletá Čechová na sebe výrazně upozornila na březnovém kvalifikačním turnaji ve Wu-chanu, kde pomohla českým basketbalistkám k první účasti na mistrovství světa po 12 letech. Svými výkony si vysloužila místo v All Star týmu.
WNBA zažívá v posledních sezonách velký boom. Nedávno uzavřená kolektivní smlouva přinese hráčkám výrazně lepší finanční podmínky. Největší hvězdy si mohou přijít až na 1,4 milionu dolarů (29,5 milionu korun) za sezonu. Dosud to bylo přes 200 000 dolarů. Nová sezona zámořské soutěže odstartuje 8. května.