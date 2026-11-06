Basketbal

SESTŘIHGolden State vyhrálo pošesté v řadě, Curry se předvedl s 29 body


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Basketbalisté Golden State porazili v NBA Miami 120:100 a po třech porážkách v úvodu sezony si připsali šesté vítězství za sebou. Warriors táhl s 29 body Stephen Curry, který 22 z nich nastřílel ve druhém poločase. Phoenix zvítězil nad Orlandem 117:104 a ukončil sérii čtyř porážek. Suns pomohl k úspěchu 30 body Devin Booker.

Golden State rozhodlo o vítězství ve třetí čtvrtině. Miami se krátce po přestávce ujalo vedení 61:58, ale Warriors odpověděli šňůrou 18:3, při níž Curry zaznamenal 11 bodů. Hvězdný rozehrávač se přitom v prvním poločase střelecky trápil a proměnil pouze dva z deseti pokusů.

Po přestávce však trefil sedm z devíti střel včetně pěti trojek a utkání zakončil s šesti úspěšnými pokusy z dálky. Yaxel Lendeborg přispěl k výhře 17 body, osmi doskoky a šesti asistencemi.

Za Miami zaznamenal Davion Mitchell 22 bodů a osm asistencí, Giannis Antetokounmpo přidal 20 bodů a 14 doskoků. Řecký basketbalista přitom 16 bodů nastřílel už v prvním poločase, ale po přestávce ho obrana Warriors v čele s Draymondem Greenem udržela na pouhých čtyřech bodech.

Bam Adebayo si připsal 18 bodů a 10 doskoků. Proti bývalému týmu nastoupil také Klay Thompson, který zaznamenal 11 bodů.

Phoenix měl utkání většinu času pod kontrolou a rozhodující náskok si vypracoval ve třetí čtvrtině. Booker s Dillonem Brooksem v její polovině trefili dvě trojky krátce po sobě a zvýšili vedení domácích na 78:60.

Suns následně odskočili až na rozdíl 30 bodů a do závěrečné části vstupovali s náskokem 23 bodů. Phoenix se mohl opřít také o úspěšnou střelbu z dálky, když proměnil polovinu svých trojkových pokusů.

Orlando se v závěru pokusilo ztrátu zmenšit, na obrat však nemělo. Nejlepším střelcem hostů byl Wendell Carter Jr. s 27 body a 13 doskoky. Franz Wagner zaznamenal 15 bodů a stejný počet asistencí, Tristan da Silva přidal 18 bodů. Magic doplatili také na 25 ztracených míčů, z nichž Phoenix vytěžil 36 bodů.

Přečtěte si také

Pohroma pro Krejčího. Po špatném došlápnutí má zlomený kotník

Pohroma pro Krejčího. Po špatném došlápnutí má zlomený kotník

SESTŘIHKrejčí přispěl pěti body a čtyřmi doskoky k výhře Portlandu, Wembanyama zazářil 43 body

Krejčí přispěl pěti body a čtyřmi doskoky k výhře Portlandu, Wembanyama zazářil 43 body
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.