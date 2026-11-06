Basketbalisté Golden State porazili v NBA Miami 120:100 a po třech porážkách v úvodu sezony si připsali šesté vítězství za sebou. Warriors táhl s 29 body Stephen Curry, který 22 z nich nastřílel ve druhém poločase. Phoenix zvítězil nad Orlandem 117:104 a ukončil sérii čtyř porážek. Suns pomohl k úspěchu 30 body Devin Booker.
Golden State rozhodlo o vítězství ve třetí čtvrtině. Miami se krátce po přestávce ujalo vedení 61:58, ale Warriors odpověděli šňůrou 18:3, při níž Curry zaznamenal 11 bodů. Hvězdný rozehrávač se přitom v prvním poločase střelecky trápil a proměnil pouze dva z deseti pokusů.
Po přestávce však trefil sedm z devíti střel včetně pěti trojek a utkání zakončil s šesti úspěšnými pokusy z dálky. Yaxel Lendeborg přispěl k výhře 17 body, osmi doskoky a šesti asistencemi.
Za Miami zaznamenal Davion Mitchell 22 bodů a osm asistencí, Giannis Antetokounmpo přidal 20 bodů a 14 doskoků. Řecký basketbalista přitom 16 bodů nastřílel už v prvním poločase, ale po přestávce ho obrana Warriors v čele s Draymondem Greenem udržela na pouhých čtyřech bodech.
Bam Adebayo si připsal 18 bodů a 10 doskoků. Proti bývalému týmu nastoupil také Klay Thompson, který zaznamenal 11 bodů.
Phoenix měl utkání většinu času pod kontrolou a rozhodující náskok si vypracoval ve třetí čtvrtině. Booker s Dillonem Brooksem v její polovině trefili dvě trojky krátce po sobě a zvýšili vedení domácích na 78:60.
Suns následně odskočili až na rozdíl 30 bodů a do závěrečné části vstupovali s náskokem 23 bodů. Phoenix se mohl opřít také o úspěšnou střelbu z dálky, když proměnil polovinu svých trojkových pokusů.
Orlando se v závěru pokusilo ztrátu zmenšit, na obrat však nemělo. Nejlepším střelcem hostů byl Wendell Carter Jr. s 27 body a 13 doskoky. Franz Wagner zaznamenal 15 bodů a stejný počet asistencí, Tristan da Silva přidal 18 bodů. Magic doplatili také na 25 ztracených míčů, z nichž Phoenix vytěžil 36 bodů.