Pěti body a čtyřmi doskoky přispěl Vít Krejčí k vítězství basketbalistů Portlandu 112:90 v hale Utahu. Reprezentační rozehrávač strávil na palubovce téměř 24 minut a vedle sezonních maxim ve střelbě a v podkošových ziscích si připsal i dvě asistence. Hvězdou večera byl Victor Wembanyama, který pomohl San Antoniu k výhře 121:111 nad hosty z Minnesoty 43 body.
Basketbalisté Memphisu jsou i po šestém utkání v sezoně jediným týmem, který ještě v NBA neprohrál. V sobotu Grizzlies porazili doma 136:105 Sacramento, které naopak utrpělo šestou porážku. Memphis vyhrál i bez Tye Jeromeho, kterého trápily bolesti zad.
Místo něj byli tahouny nováček Cameron Boozer s 27 body a devíti doskoky, Isaiah Stewart s 24 body a GG Jackson s 21. Kings nebylo nic platné, že se jiný nováček Darius Acuff blýskl 38 body včetně devíti trojek. Devatenáctiletý rozehrávač překonal třicetibodovou hranici podruhé za sebou a potřetí v sezoně.
Spurs po úvodních dvou porážkách uspěli počtvrté v řadě. Finalistům minulé sezony ze San Antonia výrazně pomohl fakt, že Minnesota postrádá zraněného Anthonyho Edwardse. Hosty nespasil ani Ayo Dosunmu, autor 27 bodů a devíti doskoků.
Wembanyama se při stoupající tendenci svých výkonů vyšplhal na bodové maximum v ročníku, když proměnil 17 z 34 střel včetně tří trojek. Přidal sedm doskoků nebo šest bloků. „Za krátký čas se velmi zlepšil. Především ve chvílích, kdy nehraje sám, ale se spoluhráči, je téměř nezastavitelný,“ řekl kouč Spurs Mitch Johnson.
Nejlepším celkem Východní konference je s bilancí 6-1 Philadelphia, která porazila Charlotte 109:104. Lídrem favorita byl při absenci LeBrona Jamese i Joela Embiida Tyrese Maxey, jenž nastřílel 38 bodů. Hornets nebyly nic platné ani výkony dvou střelců z perimetru: Grayson Allen trefil sedm trojek a nasbíral 27 bodů, Brandon Miller jich proměnil pět a zakončil utkání na 24 bodech.
Šestou výhru si připsal i Houston, který doma porazil oslabenou Oklahomu 119:98. Rockets v utkání vedli až o 27 bodů a spoléhali hlavně na Jabariho Smithe, autora 30 bodů a devíti doskoků. Thunder kromě Jalena Williamse a Casona Wallace chyběl také Chet Holmgren, který zmešká osm až deset týdnů kvůli zranění kolena, a hvězdný Shai Gilgeous-Alexander s 26 body na vše nestačil.
Trail Blazers vyhráli čtvrtý z dosavadních pěti zápasů, na vítěznou vlnu se vrátili dva dny po domácí porážce s Memphisem. Na palubovkách soupeřů uspěli i ve třetím utkání v ročníku.
Hlavním lídrem Portlandu byl opět jeho nejlepší střelec Deni Avdija, izraelský křídelník tentokrát zaznamenal 24 bodů. Jen o dva méně přidal rozehrávač Damian Lillard. Hosté uspěli i bez zraněného Ja Moranta, který bude chybět zhruba měsíc. Za Utah, který od vítězného vstupu do sezony prohrál počtvrté za sebou, dal 16 bodů Darryn Peterson.
Výsledky NBA
Výsledky NBA
New Orleans – Atlanta 121:99, Milwaukee – Cleveland 111:136, Memphis – Sacramento 136:105, San Antonio – Minnesota 121:111, Houston – Oklahoma City 119:98, Utah – Portland 90:112 (za hosty Krejčí 5 bodů, 4 doskoky, 2 asistence), Charlotte – Philadelphia 104:109.