Basketbal

Pohroma pro Krejčího. Po špatném došlápnutí má zlomený kotník


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, NBA

Vít Krejčí nedohrál v NBA kvůli zranění zápas Portlandu v Phoenixu. Šestadvacetiletý hráč špatně došlápl v závěru třetí čtvrtiny po souboji se soupeřem a do hry už se nevrátil. Podle trenéra Micaha Noriho má zlomený levý kotník.

Krejčí odehrál v utkání 12 minut. K výhře Portlandu 132:119 přispěl pěti body, třemi doskoky a dvěma asistencemi.

Dvě minuty před koncem třetí části se Krejčí snažil zastavit nájezd Milese Bridgese. Po kontaktu se soupeřem, který do něho v plné rychlosti vrazil, Krejčí zřejmě špatně došlápl a skončil pod košem na zemi. Ze hřiště mu pomohli spoluhráči a poté po jedné noze odskákal do šatny.

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