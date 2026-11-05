Pohroma pro Krejčího. Po špatném došlápnutí má zlomený kotník

Vít Krejčí nedohrál v NBA kvůli zranění zápas Portlandu v Phoenixu. Šestadvacetiletý hráč špatně došlápl v závěru třetí čtvrtiny po souboji se soupeřem a do hry už se nevrátil. Podle trenéra Micaha Noriho má zlomený levý kotník.
Krejčí odehrál v utkání 12 minut. K výhře Portlandu 132:119 přispěl pěti body, třemi doskoky a dvěma asistencemi.
Dvě minuty před koncem třetí části se Krejčí snažil zastavit nájezd Milese Bridgese. Po kontaktu se soupeřem, který do něho v plné rychlosti vrazil, Krejčí zřejmě špatně došlápl a skončil pod košem na zemi. Ze hřiště mu pomohli spoluhráči a poté po jedné noze odskákal do šatny.