Nymburk v 17. kole NBL porazil Hradec Králové 108:79 a spravil si chuť po týden starém zaváhání s Pardubicemi. V poločase byl stav utkání mezi prvním a posledním 46:42, ale třetí čtvrtinu obhájci titulu ovládli o 16 bodů a došli si pro klidnou výhru. Nad Hradcem Králové zvítězili dvacetinásobní čeští šampioni i pošestnácté. Přímé přenosy dalších zápasů sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Basketbalisté Nymburka další zaváhání nedopustili, porazili Hradec Králové
Sir Jabari Rice přispěl k výhře Nymburka 23 body. Po dvouměsíční pauze nastoupil pivot Marcus Santos-Silva, který si v říjnovém duelu s Hradcem Králové zlomil ruku. Za deset odehraných minut dal devět bodů.
Nejlepším střelcem zápasu byl s 25 body debutant v hradeckém dresu kanadský rozehrávač Cody John, který přišel do klubu na tříměsíční zkoušku. Další nová posila Fin Lassi Nikkarinen dal osm bodů.
Výsledky 17. kola ligy basketbalistů
Nymburk – Hradec Králové 108:79 (24:19, 46:42, 85:65)
Nejvíce bodů: Rice 23, Matěj Svoboda 16, Sehnal 15 – John 25, Chatman 18, Brewton 12.