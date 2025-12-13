Nymburk prohrál poprvé v sezoně, podlehl Pardubicím

Nymburští basketbalisté nestačili v 16. ligovém kole na Pardubice 95:100 a v nejvyšší domácí soutěži prohráli po 21 zápasech. Úřadující šampioni hostili třetí tým tabulky v Kolíně a porážku v domácím utkání utrpěli po 54 duelech. Nejlepším střelcem zápasu byl s 22 body pardubický Robert Lee Bonham, který proměnil pět z deseti trojek.
Počtvrté za sebou prohrálo Brno, jež doma podlehlo Děčínu 80:97 a muselo přenechat druhé místo v tabulce Pardubicím, které zvítězily popáté v řadě. Slezské derby rozhodlo až prodloužení, Ostrava doma zdolala Opavu 106:102.
Nymburk neuspěl stejně jako v úterý v Lize mistrů proti Sabahu. S Pardubicemi se trápil už v prvním vzájemném utkání v sezoně před dvěma měsíci, kdy vyhrál jen o dva body.
Tentokrát nabrali dvacetinásobní čeští mistři ve druhé čtvrtině manko až 23 bodů a i když ho dokázali zlikvidovat, tým kouče Jana Šotnara jim znovu utekl.
„Momentálně se trápíme a hledáme svou cestu, ale klukům věřím a doufejme, že budoucnost bude lepší. Po tom nepovedeném začátku hráči bojovali, abychom se vrátili, dokonce jsme i vedli. Vzali jsme si vedení na jeden nebo dva útoky. Ale potřebujeme více efektivity a více kvality v defenzivní části,“ řekl nymburský kouč Oren Amiel.
Východočeši zvítězili nad Nymburkem po sérii deseti porážek ve vzájemných zápasech. Domácím nepomohlo 21 bodů Sira Jabariho Rice.
„Pokud chcete porazit Nymburk, tak potřebujete, aby byl unavený z evropského zápasu, což se dnes splnilo. Trefili jsme všechno, co jsme prakticky vystřelili. Prostě jsme si to zasloužili, hráli jsme s velkým úsilím. Nymburku se těžko hledala energie, pak ji našel v druhém poločase a přitlačil nás. Ale už jsme to utkání dotáhli,“ uvedl pardubický kouč Šotnar.
Brno po nedávném odchodu nejlepšího ligového střelce Rosse Williamse, kterého angažoval bundesligový Hamburk, dnes postrádalo kvůli zranění i dalšího rozehrávače Viktora Půlpána. V zápase se dopustilo 20 ztrát.
„Kapitán Viktor Půlpán nám hodně chyběl, a to jak v útoku, tak v obraně. Nechceme se na to ale vymlouvat. Jsme pod dekou, nehrajeme dobře a nejsme schopni se prosadit,“ řekl kouč Martin Vaněk.
„Co je horší, špatně bráníme. Dostat doma 97 bodů je příliš. Děčín střílel s vysokou úspěšností a jejich američtí hráči odehráli možná nejlepší zápas v sezoně. Je to ale hlavně o nás. Nebyl tam dostatečný tlak v obraně a z toho pramenily jednoduché koše soupeře,“ dodal.
Děčín uspěl potřetí za sebou a dotahuje se na Brno. „Ukázalo se, jak moc Brnu chybí Viktor Půlpán, který je motorem jejich hry. My jsme z toho dokázali vytěžit maximum. Rozhodující bylo, že naši američtí hráči vzali zodpovědnost na sebe, což úplně nechceme, ale dnes to bylo důležité. Výhra v Brně se vždycky počítá,“ řekl trenér Tomáš Grepl.
Výsledky 16. kola ligy basketbalistů
Nymburk – Pardubice 95:100 (16:30, 42:51, 74:85
Nejvíce bodů: Rice 21, Feazell 17, Bohačík 15 – Bonham 22, Key 19, Bryant a Kovář po 15.
Ostrava – Opava 106:102 po prodl. (18:22, 51:41, 64:63, 87:87)
Nejvíce bodů: Michal Svoboda 28, Cole 25, Greer 18 – Person 29, Puršl 22, Brown 14.
Olomoucko – Ústí nad Labem 82:100 (22:26, 45:51, 62:82)
Nejvíce bodů: Elvis 17, Andre 16, Holmes a Filewich po 14 – Davidson 19, Johnson 18, Pecháček 12.
Brno – Děčín 80:97 (20:24, 44:54, 60:78)
Nejvíce bodů: Kejval 18, Křivánek 14, Kalu 12 – Davis 22, Alexander 17, Edwards 14.