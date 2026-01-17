Basketbal

Clippers zvítězili v Torontu po prodloužení, 31 bodů zaznamenal Harden


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Basketbalisté Los Angeles Clippers si v NBA připsali pátou výhru v řadě, když zdolali Toronto 121:117 po prodloužení. S 31 body a 10 asistencemi tým táhl James Harden. V atraktivním zápase mezi Houstonem a Minnesotou se radovali z vítězství 110:105 domácí, které vedl s 39 body Kevin Durant. Clevelandu stejným přídělem pomohl k triumfu 117:115 nad Philadelphií Jaylon Tyson.

Harden sice proměnil pouze 10 z 27 střel a dvě z 15 trojek, ale prodloužení si vynutil sérií osmi bodů, a to ještě v poslední sekundě netrefil potenciální vítěznou střelu. V nastaveném čase nasbíral další čtyři body, Clippers se dostali do vedení 116:111 a už ho nepustili.

Hvězdě Clippers při absenci Kawhiho Leonarda, kterého trápí kotník, sekundoval Jordan Miller s 19 body, 16 bodů a 14 doskoků nastřádal Ivica Zubac. Lídrem Raptors byl Scottie Barnes s 24 body. V tabulce Západní konference jsou Clippers po nepovedeném začátku sezony už desátí. Toronto drží čtvrtou příčku na východě.

Cleveland v hale Sixers vedl pouze deset procent času, prohrával až o 11 bodů, přesto uspěl 117:115. O vítězný koš se postaral smečí 4,8 sekundy před koncem Evan Mobley. Hvězdou zápasu byl třiadvacetiletý Tyson.

Hráč s průměrem necelých 13 bodů si vylepšil maximum na 39 bodů včetně sedmi z devíti trojek. Dalších 33 bodů přidal Joel Embiid.

Sacramento povzbudil návrat Domantase Sabonise po 27 zápasech a problémy s kolenem. Proti Washingtonu začali Kings náporem 41:22 po první čtvrtině a nakonec zvítězili 128:115. Sabonis nasbíral 13 bodů a šest doskoků, nejlepším střelcem byl Russell Westbrook s 26 body.

Brooklyn zdolal Chicago 112:109, přičemž rozhodující koš proměnil 5,4 sekundy před koncem Michael Porter. Nets poté ještě pojistil výhru dvěma šestkami Noah Clowney, trojka Nikoly Vučeviče se sirénou se už neujala. Čtvrté vítězství z posledních pěti utkání vybojovala Indiana, která doma porazila New Orleans 127:119.

Výsledky NBA

Brooklyn – Chicago 112:109, Indiana – New Orleans 127:119, Philadelphia – Cleveland 115:117, Toronto – LA Clippers 117:121 po prodl., Houston – Minnesota 110:105, Sacramento – Washington 128:115.

