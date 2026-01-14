Basketbalisté Atlanty prohráli na hřišti Los Angeles Lakers vysoko 116:141. Český reprezentant Vít Krejčí odehrál v základní sestavě Hawks 21 minut a nasbíral 11 bodů a 4 asistence. Lakers táhli LeBron James s 31 body, 9 doskoky a 10 asistencemi a Luka Dončič, který k 27 bodům přidal 12 asistencí.
SESTŘIHKrejčí dal 11 bodů, Atlanta ale vysoko prohrála s Lakers
Krejčí potřetí za sebou nastoupil v základní sestavě a snažil se být aktivní, když vypustil 11 střel. Čtyři z nich si našly cestu do koše, dvě z toho byly trojky.
Se spoluhráči však nedokázal zastavit základní pětku Lakers, ve které všech pět hráčů dalo minimálně 16 bodů. Lakers navíc nastříleli 19 trojek s úspěšností 56 procent.
Zápas rozhodli šňůrou 21:2 ve druhé čtvrtině, ve které dali 44 bodů. Hawks přišli o sérii tří výher, Lakers naopak uspěli po třech předchozích prohrách za sebou.
Na straně Atlanty se celkem dařilo nedávným posilám. CJ McCollum dal 25 bodů, Corey Kispert přidal 19 bodů. Nejlepším střelcem týmu byl Nickeil Alexander-Walker s 26 body.
Minnesota přehrála Milwaukee 139:106, přestože postrádala dvě klíčové opory Anthonyho Edwardse a Rudyho Goberta. Timberwolves táhl s 29 body Julius Randle, Bones Hynes přidal 23 bodů. Za Bucks dal 25 bodů Giannis Antetokounmpo.
Denver zvítězil 122:116 nad New Orleans. Jamal Murray k tomu pomohl 35 body a 9 asistencemi, Peyton Watson přidal 31 bodů.
Mistrovská Oklahoma City se zbavila své noční můry, když porazila San Antonio 118:98. Právě Spurs dokázali v této sezoně přehrát Thunder třikrát během 13 dní, tentokráte už ale měl navrch favorit.
Oklahoma City dokonce jako první v tomto ročníku udržela Spurs pod stovkou nastřílených bodů. Shai Gilgeous-Alexander k výhře přispěl 34 body.
Houston po třech porážkách zabral a udolal Chicago 119:113. Kevin Durant přispěl 28 body, Alperen Sengün 23 body a 11 asistencemi, ale klíčovou postavou koncovky byl Jabari Smith.
V závěru osmi body řídil šňůru 10:2, kterou Rockets zápas otočili ve svůj prospěch. Chicagu nepomohl ani osobní rekord Tre Jonese 34 bodů.
O výhře Miami 127:121 nad Phoenixem rozhodl Bam Adebayo, který ze svých 29 bodů dal 13 v řadě a dotáhl tým do poslední minuty za remízového stavu. Pak po něm převzal štafetu Norman Powell a klíčovou trojkou zařídil vedení, které už Heat trestnými hody uhájili.
Výsledky úterních zápasů NBA
Miami – Phoenix 127:121, Houston – Chicago 119:113, Milwaukee – Minnesota 106:139, New Orleans – Denver 116:122, Oklahoma City – San Antonio 119:98, LA Lakers – Atlanta 141:116 (za hosty Krejčí 11 bodů, 4 asistence a 2 doskoky), Golden State – Portland 119:97.