Atlanta s Vítem Krejčím prohrála v NBA v hale Portlandu 101:117 a klesla v tabulce Východní konference na desátou příčku. Krejčí počtvrté za sebou nastoupil v základní sestavě Hawks a za 20 minut zaznamenal 8 bodů, doskok, asistenci a blok.
SESTŘIHKrejčího osm bodů Atlantě k výhře v Portlandu nepomohlo
Atlanta nezvládla poslední čtvrtinu, do které šla se ztrátou jednoho bodu. Portland hned úvodní pasáž poslední dvanáctiminutovky vyhrál 15:2 a náskok už nepustil. Hawks měli problém pod košem, kde se nechali na body přehrát 36:52 a na doskoku přeskákat 40:54. Nejlepším střelcem týmu byl sice pivot Onyeka Okongwu s 26 body, ale většinu z nich dal z trojek.
Krejčí se nájezdem postaral o první body Atlanty v zápase. Poté trojkou ve třetí čtvrtině držel Atlantu ve vedení 70:64 a poslední body přidal pět minut před koncem, kdy další trojkou upravil na 98:105.
Ani 39 bodů Luky Dončiče nestačilo Los Angeles Lakers k odvrácení porážky 117:135 s Charlotte. Slovinskému lídrovi sekundoval s 29 body LeBron James, ale Hornets měli celkem tři střelce s výkony přes 25 bodů – Milese Bridgese, Brandona Millera a zejména LaMela Balla, který zaznamenal 30 bodů a 11 asistencí.
Naopak 39 bodů Anferneeho Simonse přineslo vítězství Bostonu 119:114 nad Miami. Simmons předvedl nejlepší střelecký výkon za poslední dva roky. Do zápasu přitom šel jako náhradník. V poslední čtvrtině dal 18 bodů a pomohl týmu otočit výsledek z desetibodové ztráty. V závěru pohlídal výhru trestnými hody. V klíčové chvíli mu pomohl také Jaylen Brown, autor 27 bodů.
Dallas i ve výrazném oslabení bez Anthonyho Davise, Coopera Flagga a dalších opor zvítězil 144:122 nad Utahem. Výrazně k tomu přispěl veterán Klay Thompson, který z pozice náhradníka nastřílel 26 bodů. Celkem sedm hráčů Dallasu dosáhlo na dvouciferný počet bodů.
Oklahoma City si upevnila vedení v soutěži výhrou 111:91 nad Houstonem. Shai Gilgeous-Alexander sice tentokrát v útoku tolik nezářil, ale tři minuty před koncem zaznamenal dvacátý bod a prodloužil sérii zápasů s alespoň 20 body na 111. Už mu chybí jen 15 takových utkání k vyrovnání absolutního rekordu Wilta Chamberlaina z let 1961 až 1963.
Golden State porazili New York 126:113 zejména díky úspěšné střelbě z dálky. Trefili 20 trojek s úspěšností 44 procent. Jimmy Butler zaznamenal 32 bodů, Stephen Curry 27 a Moses Moody přidal 21, všechny z tříbodových košů.