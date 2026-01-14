Carletonová řídila trojkovou smršť USK proti Carolu

Basketbal

Sedmnácti trojkami proti francouzskému Carolu vstoupily basketbalistky ZVVZ USK Praha do prvního euroligového zápasu nového roku. O rekordních devět z nich z celkových dvanácti pokusů se postarala kanadská reprezentantka Bridget Carletonová, která se svými 29 body podepsala na vysoké výhře 98:55. Úřadující šampionky tak v boji o play-off zůstávají s hlavními rivaly Bourges a Schiem v kontaktu, další utkání odehrají na půdě tureckého Galatasaraye.

O dalších 21 bodů se postarala Janelle Salaünová, navrátivší se americká pivotka Brionna Jonesová přidala 14 bodů. Se čtyřmi bloky se blýskla Emma Čechová. V dresu Carola byla nejproduktivnější hráčkou Tiffany Clarkeová s 10 body.

Svěřenkyně trenéra Martina Bašty předčily francouzského soupeře v počtu trojek 17:8. Deset jich trefily hned v první půli. Nasbíraly dohromady také 30 asistencí. „Takovýhle průběh jsme nečekaly. Flammes je tým, který není dobré podcenit. Šly jsme do zápasu naplno a možná právě pro to jsme nakonec měly i to velké vedení,“ hodnotila Čechová.

Před začátkem utkání uctili fanoušci a týmy v hale Královka minutou ticha památku legendární basketbalistky Uljany Semjonovové. Dvojnásobná olympijská vítězka, reprezentující v 70. a 80. letech minulého století Sovětský svaz, zemřela minulý týden ve věku 73 let.

Pražanky od začátku potvrzovaly roli favoritek. V první čtvrtině zasypaly Carolo osmi trojkami a po první desetiminutovce vedly jasně 29:9. Tři tříbodové pokusy trefila Carletonová, po dvou zásazích přidaly Salaünová a Maite Cazorlaová a jednou uspěla i Valériane Ayayiová.

Útočné představení USK pokračovalo i ve druhé čtvrtině. Po dalších trojkách Carletonové a Salaünové narostlo nejprve vedení domácích na 41:13 a po trefách Jonesové či Hofové to bylo už 50:15. Po koši Mariany Přibylové s klaksonem odcházely české mistryně do poločasové přestávky s vedením o 33 bodů (54:21).

ZVVZ USK Praha – Flammes Carolo 98:55 (29:9, 54:21, 71:42)

Nejvíce bodů: Carletonová 29, Salaünová 21, Jonesová 14 – Clarkeová 10, Dixonová, Franchelinová a Jeromeová po 8. Fauly: 16:15. Trestné hody: 11/7 – 8/5. Trojky: 17:8. Doskoky: 45:33.

Hráčky Carola po přestávce ještě zabojovaly. Šestibodovou šňůrou snížily na 27:54 a poté se dotáhly na jednadvacetibodové manko 35:56. Útok soupeřek ale otupila Carletonová, která po 26 minutách hry překonala hranici 20 bodů, a další body přidala vzápětí Jonesová. Před závěrečnou částí měly Pražanky komfortní náskok 29 bodů (71:42).

V závěrečné čtvrtině už české mistryně jasné vítězství korunovaly. Přestože basketbalistky Carola snížily na rozdíl 29 bodů, domácí hráčky ukončily duel 14 body v řadě a po dalších čtyřech trojkách zvítězily nakonec o 43. „Každá výhra je teď pro nás důležitá, abychom si udržely šance na Final 6. Dneska jsme předvedly přesně to, co jsme chtěly. V obraně stále musíme na nějakých věcech zapracovat, ale jinak to bylo podařené první utkání nového roku,“ pochvalovala si Jonesová.

