Hráčky USK Praha zahájily nadstavbovou fázi Evropské ligy triumfem nad Galatasarayem Istanbul 64:55. Šampionky z posledního ročníku zařídily první porážku tureckého celku v této sezoně. Čtvrtou výhrou si navíc zvýšily šance na postup.
Vítězný vstup do nadstavby Euroligy. Basketbalistky USK si poradily s Galatasarayem
„Máme nový mladý tým, takže je jasné, že to půjde nahoru dolů. Po skvělém začátku sezony jsme padli na hubu a teď jsme se z toho zvedali. Teď nabalujeme ty dobré věci,“ řekl trenér Martin Bašta. „Myslím, že máme super tým, který nemůže jen tak někdo odepsat. Dnes jsme to ukázali poctivou a skvělou obranou. Jsem za to neskutečně rád a velký kredit týmu, jak k tomu dnes přistoupil,“ uvedl Bašta.
Nejlepší střelkyní českých mistryň byla se 13 body francouzská rozehrávačka Pauline Astierová. Dalších 12 bodů přidala její krajanka a kapitánka USK Valériane Ayayiová. Galatasarayi nestačilo 11 bodů Dorky Juhászové a Derin Erdoganové. Bývalá opora USK Teja Oblaková dala v dresu tureckého týmu 10 bodů. Hráčky Galatasaraye doplatily na 19 ztrát.
„Z hlediska obrany to byl náš zatím nejlepší zápas v Eurolize. A pak je jedno, co se stane v útoku. Dali jsme sice 64 bodů, ale v útoku jsme se trápili. Nedávali jsme volné pozice. Když ale budeme makat v obraně, tak ty výsledky mohou takovéto být. Poctivou a týmovou obranou můžeme tyto silné týmy porážet,“ uvedl Bašta.
Slovinskou reprezentantku Oblakovou, bývalou kapitánku USK, přivítali fanoušci v hale Královka před utkáním mimořádným potleskem. Soupeřky měly v sestavě také francouzskou reprezentantku Marine Johannesovou, dvojnásobnou medailistku z olympijských her a trojnásobnou vicemistryni Evropy.
Pražanky zahájily utkání bojovně. Díky pečlivé obraně a osmi bodům v řadě otočily vývoj ze stavu 5:7 na 13:7. V závěru úvodní části vedly po trefě Emmy Čechové 17:10, hráčky Galatasaraye ale po dvou trojkách Erdoganové snížily. Pražanky vyhrály první část 19:16.
Erdoganová vstoupila trojkou i do druhé čtvrtiny a srovnala na 19:19. Hráčkám USK se ale podařilo znovu odskočit. Díky osmi bodům Ayayiové vedly 30:25 a po dvou trojkách Bridget Carletonové narostl jejich náskok na 37:30. Manko Galatasaraye snížila do poločasu až tříbodovou trefou Oblaková.
Začátek druhé půle vyšel lépe USK a především Astierové. Francouzská rozehrávačka navýšila sedmi body vedení na 44:33, a když se k ní přidala i Janelle Salaünová, Pražanky vedly nejvyšším rozdílem o 13 bodů. Také v dalším průběhu držely české mistryně díky důsledné obraně náskok a do poslední čtvrtiny šly s vedením 53:44.
Utkání gradovalo v závěrečné části. Hostující basketbalistky sice snížily na rozdíl sedmi bodů, Pražanky ale po trefách Čechové, Emese Hofové a Ayayiové znovu odskočily do vedení 61:48. Nakonec dotáhly utkání k vítězství o devět bodů.
„Jsme spokojení, ale zase bych ten výsledek úplně nepřeceňoval. Odehráli jsme slušný zápas v obraně, v útoku už to tak slavné nebylo. Máme před sebou kus práce. Bylo by fajn na tento výsledek navázat ještě příští týden ve Schiu a dostat se do dobré pozice pro další čtyři zápasy. To se k nám už připojí Brionna Jonesová a budeme ještě silnější,“ prohlásil Bašta.