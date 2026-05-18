Brněnští basketbalisté zahájili v Pardubicích vítězně semifinálovou sérii

Brněnští basketbalisté rozehráli lépe semifinálovou sérii s Pardubicemi a po vítězství 85:82 v hale Východočechů sebrali soupeři výhodu domácího prostředí. Obhájcům stříbra se povedl obrat ze sedmnáctibodového manka a vyhráli čtvrtý z pěti dosavadních vzájemných zápasů v sezoně. Druhý duel série hrané na čtyři vítězství je na programu znovu v Pardubicích v pondělí.
Pardubickým hráčům patřil první poločas a už v první čtvrtině měli i dvojciferný náskok. První půli nakonec vyhráli o 15 bodů a ještě v úvodu třetí čtvrtiny byli po trojce Ryana Moffatta ve vedení 54:37.
Následující pasáž do třetí přestávky ale domácí prohráli 10:25 a už v jednu chvíli po dvou trojkách Radka Farského, který završil jedenáctibodovou šňůru, vyrovnali na 59:59.
Do poslední části šli ještě domácí s dvoubodovým vedením, ale hned v první minutě Farského další trojka znamenala obrat a hosté už soupeře do konce zápasu před sebe nepustili.
Pardubičtí museli litovat 13 neproměněných trestných hodů z 34 pokusů a nebylo jim nic platné, že měli ve svém středu s 21 body nejlepšího střelce zápasu Roberta Bonhama. Brněnskou střeleckou statistiku vedl autor 16 bodů Farský.
„Bylo to, jako když se rozjíždí dieselový motor. První poločas jsme byli nezahřátí, ve druhém jsme začali hrát a ukázali jsme, že můžeme s Pardubicemi bojovat o finále,“ konstatoval brněnský kouč Martin Vaněk.
Ústecký trenér Jan Šotnar byl spokojený s prvním poločasem a vyzdvihl, že přes neúspěchy při trestných hodech a trojkových pokusech dali jeho svěřenci 49 bodů.
„Hráli jsme s dobrým nasazením, v útoku jsme dobře pohybovali balónem. V druhém poločase nám ale umřel útok. Víme, že Brno střídá osobní a zónovou obranu, a do zóny jsme bohužel propadli,“ prohlásil Šotnar.