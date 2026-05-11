Brno doplnilo semifinálové složení play-off NBL

Posledním semifinalistou ligy basketbalistů se stalo Brno po vítězství 98:78 v rozhodujícím zápase s Děčínem. Třetí tým dlouhodobé fáze NBL dokonal před vlastními diváky obrat v sérii, ve které prohrával 1:3. Po výhře 4:3 na zápasy se obhájci stříbra utkají v semifinále s Pardubicemi.
Brňané zvládli sedmý duel s Děčínem podobně jako vloni v semifinále. Ve své hale využili momentum, které na svoji stranu získali obratem z manka 21 bodů v předchozím utkání v Děčíně. „Bylo to hodně náročné a stálo to hodně sil, ale v žádném momentu jsme nepřestali věřit, že máme na to jít zápas od zápasu a v každém ukázat, že jsme lepší, a každý dovést do vítězného konce. A víceméně to jsme potom udělali... V Děčíně jsme zvládli koncovku, vrátili se sem na sedmý zápas a myslím, že jsme ukazovali celou dobu, že jsme o malinko lepší a že si to nakonec zasloužíme,“ řekl České televizi brněnský rozehrávač David Jelínek.
Domácí dnes pustili soupeře do vedení jen v úplném úvodu a už v prvním poločase odskočili do dvouciferného vedení. Hlavním tahounem byl opět Tevin Olison, autor 21 bodů včetně šesti trojek ze sedmi pokusů přidal i osm asistencí. Zpoza oblouku dal americký rozehrávač stejně košů jako celý tým hostů dohromady. Dalších devět trojek přidali spoluhráči.
Domácí celek měl také výrazně silnější lavičku, která náhradníky soupeře přestřílela 38:12. Severočechům, jejichž lídrem byl s 24 body Al-Amir Dawes, se podobný obrat jako v pátek Brnu nepovedl. Ještě před poločasovou přestávkou se sice přiblížili na pět bodů, ale na kontakt se už nedostali ani po změně stran a Brňané si postup pohlídali.
„Chyba nebyla v tomhle zápase. Po tom, co jsme měli výhodu 3:1, jsme neměli dopustit, aby k tomuhle zápasu vůbec došlo. Na domácí palubovce jsme si nechali utéct dvacetibodový náskok..., tam jsme to měli udržet a tohle se vůbec nemuselo stát,“ konstatoval děčínský kapitán Tomáš Pomikálek.