Basketbaloví junioři padají do divize B

Čeští basketbaloví junioři po třech letech opouštějí elitní výkonnostní divizi mistrovství Evropy. Na šampionátu hráčů do 20 let v Lublani v závěrečném utkání podlehli Itálii 80:92 a obsadili sestupové 14. místo. O titul se v Lublani utkají domácí Slovinci se Srby.
Svěřenci trenéra Lukáše Pivody ve Slovinsku porazili ve skupinové fázi pouze Rumunsko (93:66) a podlehli domácímu týmu (54:77) a Izraeli (73:87). V play-off je do bojů o udržení poslali Chorvaté (69:93) a po porážce s Poláky 83:90 už Češi nesměli ve dvou zbývajících zápasech zaváhat.
Proti Belgii naději udrželi po těsné výhře 86:82, ale proti Italům, jejichž předchůdci vloni šampionát ovládli, po vyrovnaném průběhu nezvládli koncovku. Divizi B hráli čeští junioři naposledy v roce 2023, kdy postoupili mezi elitu z první příčky. V prvním roce v divizi A vyrovnali šestým místem maximum a vloni skončili devátí.
Do divize B spadly tři nejhorší týmy turnaje, za rok budou s českými juniory bojovat o návrat také Belgičané a Rumuni.