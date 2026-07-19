Basketbal

Basketbaloví junioři padají do divize B


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Čeští basketbaloví junioři po třech letech opouštějí elitní výkonnostní divizi mistrovství Evropy. Na šampionátu hráčů do 20 let v Lublani v závěrečném utkání podlehli Itálii 80:92 a obsadili sestupové 14. místo. O titul se v Lublani utkají domácí Slovinci se Srby.

Svěřenci trenéra Lukáše Pivody ve Slovinsku porazili ve skupinové fázi pouze Rumunsko (93:66) a podlehli domácímu týmu (54:77) a Izraeli (73:87). V play-off je do bojů o udržení poslali Chorvaté (69:93) a po porážce s Poláky 83:90 už Češi nesměli ve dvou zbývajících zápasech zaváhat.

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Basketbaloví junioři bojují o udržení v elitní divizi ME a porazili Belgii
Zdroj: ČT sport

Proti Belgii naději udrželi po těsné výhře 86:82, ale proti Italům, jejichž předchůdci vloni šampionát ovládli, po vyrovnaném průběhu nezvládli koncovku. Divizi B hráli čeští junioři naposledy v roce 2023, kdy postoupili mezi elitu z první příčky. V prvním roce v divizi A vyrovnali šestým místem maximum a vloni skončili devátí.

Do divize B spadly tři nejhorší týmy turnaje, za rok budou s českými juniory bojovat o návrat také Belgičané a Rumuni.

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