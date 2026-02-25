Basketbal

Basketbalistky USK Praha čeká v Eurolize odveta proti Zaragoze


Basketbalistky ZVVZ USK Praha odvrací vyřazení z Evropské ligy, ve které obhajují titul. V odvetě předkola o účast ve čtvrtfinále Final Six musí uspět na palubovce Zaragozy, protože první duel před týdnem prohrály 71:82. V případě triumfu se série vrátí do Prahy, pokud neuspějí, soutěž pro ně skončí. Přímý přenos sledujte na ČT sport Plus od 19:55.

„Jedeme do Zaragozy v bojovné náladě. Ten týden po prohraném zápase byl všelijaký. Jedeme jednoznačně vyhrát. Doufám, že k tomu tak všichni přistoupí a odvedeme dobrou práci,“ řekl trenér Martin Bašta. Obhájkyně titulu, které se do předkola dostaly díky třetí příčce v nadstavbové skupině E, v domácím zápase se Zaragozou většinou ztrácely a prohrály poprvé v tomto kalendářním roce.

„Přehrály nás týmovostí, aktivitou a hladovostí. Tohle musíme změnit a opět do naší hry přinést. Musíme být hladoví, agresivní a diktovat tempo. V prvním zápase jsme bohužel jeli podle jejich not a to jim vyhovovalo. To teď musíme otočit. Jedině tak můžeme vyhrát,“ uvedl Bašta.

Pražanky, které vloni Evropskou ligu ovládly podruhé v historii, chyběly naposledy v závěrečném turnaji v roce 2021. Tehdy ještě soutěž vrcholila čtyřčlenným turnajem. Final Six se koná od loňska. Závěrečnou fázi hostí právě Zaragoza.

„Už vloni v ní chyběly a je to pro ně obrovská výzva a cíl. Mají k tomu teď blíž, na druhou stranu je může svázat i nervozita. Na to ale nesmíme spoléhat. Musíme se soustředit na náš výkon. V momentě, kdy budeme hrát naši hru a styl, který nám už vyhrál v sezoně pár těžkých zápasů, tak si tu výhru odvezeme. Jakmile ale polevíme a nebudeme důslední, tak to bude extrémně náročné,“ řekl Bašta.

Pražanky by měla opět táhnout kapitánka a nejlepší střelkyně Valériane Ayayiová, která má průměr 14,7 bodu na zápas. Daří se také Kanaďance Bridget Carletonové a Francouzce Janelle Salaünové s průměrem 13,3 bodu. Kvůli zranění kolena jim chybí americká pivotka Brionna Jonesová, kterou nahradila krajanka Sania Feaginová.

Zaragoza spoléhá na podkošovou hráčku Merritt Hempeovou, která má průměr 10,4 bodu a v prvním vzájemném duelu byla se 14 body nejlepší střelkyní. Hru vedoucího týmu španělské ligy tvoří francouzská rozehrávačka Carla Leiteová (10,8 bodu na zápas). V klubu působí také bývalá hráčka USK Veronika Voráčková, která v Praze zaznamenala čtyři body a sedm asistencí.

Španělský celek bude těžit z výhody domácího prostředí. „Proto musíme být ti, kteří budou diktovat tempo hry. Bude tam deset tisíc diváků a v momentě, kdy budeme zase ti druzí, tak se povezeme. Dostali jsme se do těžké situace, ale pořád si myslím, že máme na to, abychom uspěli a vrátili sérii do Prahy. Uděláme pro to všechno,“ uvedl Bašta.

