Basketbalistkám začíná mistrovství světa. Češky do něj vstoupí duelem s Itálií

Začíná světový šampionát v ženském basketbalu. V Berlíně do něj vstoupí také česká reprezentace, kterou ve večerním utkání čekají soupeřky z Itálie. Přímý přenos zápasu s bronzovými medailistkami z loňského ME sledujte od 20:00 na ČT sport a ČT sport Plus.
Češky narazí ve skupině D také na obhájkyně stříbra z roku 2022 Číňanky a Spojené státy americké, které budou útočit na páté zlato za sebou. Vítěz skupiny postoupí přímo mezi nejlepších osm, další dva v pořadí budou hrát kvalifikaci o čtvrtfinále a pro poslední tým turnaj skončí.
S Itálií se Češky utkaly od června 2023 čtyřikrát. Na ME v Tel Avivu je zdolaly 61:58, potom v listopadu 2024 prohrály v kvalifikaci ME v Janově 47:68 a loni v únoru v Brně v odvetě zvítězily 74:69. O čtyři měsíce později podlehly na stejném místě v generálce na ME 48:74.
„Za mě to bude asi nejdůležitější zápas ve skupině. Soupeř to je hodně těžký. Z evropských týmů jeden z nejtěžších v této chvíli,“ řekla rozehrávačka Eliška Joklová z Minnesoty. Z Italek působí ve WNBA jejich největší hvězda Cecilia Zandalasiniová v Golden State. „Mají skvělou generaci, všechny hrají Euroligu a jsou vyhrané. Mají velké pivotky (Lorelu Cubajovou, Olbis Andreovou, Jasmine Keysovou), což pro nás bude oříšek, ale musíme se na to nějak takticky připravit. Věřím, že je můžeme potrápit a uhrát dobrý výsledek,“ uvedla opora české reprezentace.
Český tým se bude potýkat pod košem s absencí zraněných Emmy Čechové a Julie Reisingerové, které budou jen v roli divaček. „Moc mě to mrzí, že se holky nemůžou zúčastnit, protože jsme si všechny prošly tu cestu od začátku až do konce. Jsem moc ráda, že dostaly tu možnost a můžou se přijet podívat a trošku načuchnout tu atmosféru. Ale myslím si, že pro ně to taky bude těžké, že je budou svrbět ruce,“ konstatovala Joklová.
Kvalifikace o čtvrtfinále čeká druhý a třetí tým ze skupiny D příští týden ve středu se soupeři z „céčka“, které tvoří Belgie, Austrálie, Turecko a Portoriko. Ve skupině A hrají domácí Německo, Španělsko, Japonsko a Mali a v „béčku“ se představí Francie, Maďarsko, Nigérie a Jižní Korea.
Svěřenkyním trenérky Romany Ptáčkové dubnový los nepřál. „Říkala jsem si po (úterním přípravném) zápase, že kdybychom měly Koreu, tak by to bylo příjemnější. Ale bohužel. S tím člověk nic nenadělá a je to taky trochu o štěstí,“ řekla Joklová s hořkým úsměvem. „Bohužel i tím, že jsem v Americe, tak vím, čemu budeme čelit. Mám to tam vlastně na denním pořádku. Bude to strašně těžké, ale uděláme všechno pro to, abychom to odehrály nejlíp, jak můžeme.“
„Jdu do toho tak, abychom to odehrály se ctí a ukázaly, že umíme hrát basket. Ta skupina je strašně těžká, takže nechci predikovat nějaké výsledky,“ uvedla Joklová. „Máme tady strašně moc nových mladých hráček, které nemají moc zkušeností s velkým basketem. I pro nás je to otazník, jak budeme vypadat. Ale do každého zápasu by se mělo jít na sto procent a uvidíme, na co to bude stačit. Je to samozřejmě prestiž být na mistrovství světa. Nikdo neví, co bude za čtyři roky, jestli se nám poštěstí se kvalifikovat,“ prohlásila.
Program českých zápasů na MS v basketbalu žen:
Program českých zápasů na MS v basketbalu žen:
Pátek 4. září, 20:00: Česko – Itálie
Neděle 6. září, 14:10: Čína – Česko
Pondělí 7. září, 20:25: USA – Česko