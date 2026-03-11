Patnáctibodovou šňůrou na přelomu poločasů basketbalistky definitivně zlomily na úvod kvalifikace MS odpor Jižního Súdánu a naplnily proti oslabenému soupeři roli favoritek výhrou 89:52. Podle rozehrávačky Karoliny Šotolové chtěly Češky co nejdříve mít jasno, že v historicky prvním souboji s bronzovým týmem z loňského afrického šampionátu uspějí.
Moc jsme nevěděly, co od soupeřek čekat. V takový průběh jsme doufaly, přiznala Šotolová
„Doufaly jsme v podobný průběh, že bychom si mohly vytvořit náskok. Nějaký drobný náskok jsme měly už v poločase a povedlo se to vlastně až třetí čtvrtku,“ řekla Šotolová.
„Ono to je vždycky těžké. Hrajou jiný basket než evropský. Takže do toho zápasu jdete s tím, že moc nevíte, co od nich čekat a jak se přizpůsobíte hře. Ony od nás odstoupily, takže jsme měly furt volné střely, což taky není běžné. Nikdo na to není zvyklý a tyhle střely nejsou vždycky úplně pohodlné,“ pokračovala autorka 11 bodů.
„Když budu mluvit za sebe, tak jsem byla trošku nervózní, protože je to tak vždycky v prvním zápase. A ještě po té cestě jsem na tréninku cítila, jako že jsem měla těžké nohy, takže toho jsem se taky bála. Musím říct, že jsem to rozběhala skvěle, takže jsem se cítila dobře,“ uvedla Šotolová.
Jižní Súdán měl k dispozici kvůli problémům s vízy jen osm hráček. „Do poslední chvíle se čekalo, kdo vůbec přijede. Myslím si, že jsme měly výhodu v aklimatizaci, že jsme tady byly dřív. Hrály v osmi, takže v menší rotaci. My jsme hrály všechny, ve dvanácti, takže myslím si, že v tomhle byla určitě taky naše výhoda,“ řekla Šotolová a pochvalovala si, že turnaj začal takovým zápasem.
„Určitě to povzbudí, když vstoupíme do turnaje vítězstvím. Byl to asi nejjednodušší soupeř, takže to bylo skvělé na rozehrání,“ prohlásila.
Program kvalifikace MS basketbalistek
11. 3., 6:30: Česko – Jižní Súdán
12. 3., 9:30: Mali – Česko
14. 3., 6:30: Brazílie – Česko
15. 3., 12:30: Česko – Čína
17. 3., 9:30: Belgie – Česko
Hala Sports Center Gymnasium pro více než 14 tisíc diváků byla na zápas téměř prázdná, třebaže jako oficiální počet bylo uvedeno 500 diváků.
„Asi jsme to trochu čekaly. Myslely jsme, jestli třeba náhodou nebudou nějaké volné vstupenky pro ty místní, že se tady pro ně děje něco zajímavého. Je škoda, že je sem nenalákali, aby tady byla větší atmosféra,“ uvedla hráčka španělského klubu Ferrol.
„Abych řekla pravdu, tak jsem zvyklá teď ze Španělska, že jsou haly docela plné. Tady je to takové tiché. A zase na jednu stranu, aspoň se všichni slyšíme na hřišti,“ podotkla Šotolová.
Přeslechnout nemohly reprezentantky ani velkou podporu od rodin kapitánky Natálie Stoupalové a Emmy Čechové. „Jsou slyšet skvěle, to je bomba,“ dodala Šotolová.