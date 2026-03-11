Češky načaly kvalifikaci MS vítězně, oslabený Jižní Súdán přejely 89:52

České basketbalistky porazily na úvod kvalifikace o postup na mistrovství světa Jižní Súdán 89:52. Šestnácti body k tomu přispěla kapitánka Natálie Stoupalová, o bod méně zaznamenala další pivotka Julia Reisingerová. Na straně Jižního Súdánu, který měl na zápasové soupisce kvůli problémům s vízy jen osm hráček, byla nejlepší střelkyní s 21 body Maria Gakdengová.
Druhý zápas v šestičlenné skupině sehraje tým trenérky Romany Ptáčkové ve čtvrtek od 9:30 SEČ proti Mali. Přímý přenos nabídne ČT sport. Postup na zářijový světový šampionát v Berlíně má ze skupiny A jistý Belgie a hraje se o další tři postupová místa.
„Jsem spokojená, že mohlo do zápasu zasáhnout všech dvanáct hráček. Šetřily jsme síly, minuty byly rozložené. Myslím, že to byl velmi týmový výkon. Měly jsme 23 asistencí a vysokou intenzitu hry, 93 střel je taky hodně,“ řekla Ptáčková.
Oslabené soupeřky
Z dvanáctičlenné soupisky Jižního Súdánu úplně zmizela v den zápasu rozehrávačka Delicia Washingtonová, která byla při zisku bronzu na loňském mistrovství Afriky druhou nejlepší střelkyní turnaje a dostala se i do All Star týmu. Chyběla ale i Nyayongah Ginyová, která byla dopsána místo ní, a španělskému kouči Albertu Antunovi scházely také Rose Macueiová, Perina Leimeová a Piath Gabrielová.
Na úvodní koš Stoupalové ještě odpověděla Bulgaková, ale potom už byl český tým stále ve vedení. Nejdříve se prosadila Eliška Hamzová a z trestných hodů Reisingerová a po snížení Nyamer Diewové následovala šestibodová šňůra favoritek a po šesti bodech Reisingerové za sebou to bylo 18:6. Jižní Súdán zkorigoval stav sérií 9:0.
Na konci první čtvrtiny ale rozjela dvanáctibodovou šňůru českého týmu Hamzová a na začátku druhé desetiminutovky ji podpořila dvěma trojkami Petra Holešínská. Soupeřky sice dvakrát snížily na desetibodový rozdíl, ale Julie Pospíšilová s Gabrielou Andělovou zařídily před poločasem stav 42:28.
„Trošku jsme si zahrávaly někde kolem konce první čtvrtiny, ale viděla jsem, že soupeř hraje v osmi lidech, a když udržíme větší rotaci a velkou intenzitu hry, že soupeř to prostě nemůže zvládat. Měl to ohromně těžké v osmi hráčkách,“ uvedla Ptáčková.
Po pauze dala šest bodů za sebou Čechová a po trojce Holešínské přidala ještě další dva. Celkovou sérii 15:0 zastavila až dvěma úspěšnými šestkami Bulgaková. Po koších Stoupalové, Holešínské, trojce Hamzové a další trefě Stoupalové už to bylo o 62:30. Po trojce Reisingerové byl rozdíl v utkání 33 bodů.
V závěrečné části český výběr ještě zvyšoval náskok. Po trefě Stoupalové z perimetru a jedné úspěšné šestce Petry Malíkové vedly Češky už 82:47. Nakonec dokázaly vyhrát rozdílem 37 bodů, o což se v závěru postaraly prvními body při soutěžním debutu v národním týmu Monika Fučíková a posledním košem Pospíšilová.
„Jsem ráda, že jsme vyhrály. Je to dobrý vstup do kvalifikace. Na druhou stranu víme, že Jižní Súdán byl asi papírově nejslabší soupeř. V prvním poločase jsme se dost trápily, ale ve druhém jsme to konečně urvaly rychlými protiútoky a pak už to byla v podstatě snadná výhra,“ uvedla rozehrávačka Eliška Hamzová.
Česko – Jižní Súdán 89:52 (20:15, 42:28, 73:44)
Sestava a body Česka: Stoupalová 16, Reisingerová 15, E. Hamzová 12, Holešínská 11, Voráčková – Čechová a Šotolová po 11, Pospíšilová 6, Malíková 3, G. Andělová a Fučíková po 2, Zeithammerová.
Nejvíce bodů Jižního Súdánu: Gakdengová 21, Diewová 18, Bulgaková 10.
Fauly: 20:9. Trestné hody: 9/7 – 16/8. Trojky: 10:4. Doskoky: 57:49.