Basketbal

Basketbalistkám 3x3 se nevydařil zápas s Ázerbájdžánem


před 1 hhodinou|Zdroj: CZ basketball, FIBA

Reprezentace žen v basketbalu 3x3 si ve třetím zápase na mistrovství světa v Polsku připsala druhou porážku. Ázerbájdžánu podlehla 11:14.

„Bohužel nám nevycházelo vůbec nic. Daly jsme si pokyny, které jsme nedodržovaly, nevycházelo to, nepadalo nám,“ shrnula Lucie Svatoňová.

Češky na úvod turnaje podlehly Nizozemkám 8:12, chuť si pak spravili výhrou nad domácími Polkami 14:12.

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Profil basketbalistky 3x3 Kateřiny Galíčkové
Zdroj: ČT sport

Momentálně jsou Češky v tabulce skupiny A čtvrté a ve svém posledním vystoupení v základní části je čeká Madagaskar. Přímý přenos sledujte na ČT sport od 20:15.

„Do zápasu s Madagaskarem musíme vstoupit s větší energií i bojovností a urvat si to,“ prohlásila Svatoňová.

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