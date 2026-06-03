Basketbalistkám 3x3 se nevydařil zápas s Ázerbájdžánem

Reprezentace žen v basketbalu 3x3 si ve třetím zápase na mistrovství světa v Polsku připsala druhou porážku. Ázerbájdžánu podlehla 11:14.
„Bohužel nám nevycházelo vůbec nic. Daly jsme si pokyny, které jsme nedodržovaly, nevycházelo to, nepadalo nám,“ shrnula Lucie Svatoňová.
Češky na úvod turnaje podlehly Nizozemkám 8:12, chuť si pak spravili výhrou nad domácími Polkami 14:12.
Momentálně jsou Češky v tabulce skupiny A čtvrté a ve svém posledním vystoupení v základní části je čeká Madagaskar. Přímý přenos sledujte na ČT sport od 20:15.
„Do zápasu s Madagaskarem musíme vstoupit s větší energií i bojovností a urvat si to,“ prohlásila Svatoňová.