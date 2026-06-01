Basketbal

Basketbalistky na úvod MS 3x3 podlehly Nizozemkám, pak porazily Polky


před 37 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK

České reprezentantky v basketbalu 3x3 na mistrovství světa nejprve prohrály 8:12 s obhájkyněmi zlata Nizozemkami. Ve druhém zápase zdolaly 14:12 domácí Polky, čtvrtý tým z minulého šampionátu.

Zatímco v úvodním utkání proti favorizovaným Nizozemkám byla nejlepší českou střelkyní se čtyřmi body Kateřina Galíčková, Polkám nastřílely po šesti bodech Lucie Svatoňová a Karolína Šotolová.

S Polkami prohrávaly Češky v závěrečné fázi 9:12, ale Šotolová dvěma dvoubodovými pokusy skóre obrátila a Svatoňová výhru pečetila. Čtvrtou členkou týmu je Monika Fučíková.

Basketbalistky prohrály na MS 3x3 v úvodním zápase s Nizozemskem
Zdroj: ČT sport

V úterý mají Češky volno, ve středu je čekají zbývající dva duely skupiny A proti Ázerbájdžánu a Madagaskaru. Vítězové pětičlenných skupin postoupí do čtvrtfinále, týmy z druhých a třetích míst do osmifinále.

V úterý zahájí své působení na šampionátu čeští muži, kteří se na MS kvalifikovali poprvé od roku 2014.

