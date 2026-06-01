Basketbalistky na úvod MS 3x3 podlehly Nizozemkám, pak porazily Polky

České reprezentantky v basketbalu 3x3 na mistrovství světa nejprve prohrály 8:12 s obhájkyněmi zlata Nizozemkami. Ve druhém zápase zdolaly 14:12 domácí Polky, čtvrtý tým z minulého šampionátu.
Zatímco v úvodním utkání proti favorizovaným Nizozemkám byla nejlepší českou střelkyní se čtyřmi body Kateřina Galíčková, Polkám nastřílely po šesti bodech Lucie Svatoňová a Karolína Šotolová.
S Polkami prohrávaly Češky v závěrečné fázi 9:12, ale Šotolová dvěma dvoubodovými pokusy skóre obrátila a Svatoňová výhru pečetila. Čtvrtou členkou týmu je Monika Fučíková.
V úterý mají Češky volno, ve středu je čekají zbývající dva duely skupiny A proti Ázerbájdžánu a Madagaskaru. Vítězové pětičlenných skupin postoupí do čtvrtfinále, týmy z druhých a třetích míst do osmifinále.
V úterý zahájí své působení na šampionátu čeští muži, kteří se na MS kvalifikovali poprvé od roku 2014.