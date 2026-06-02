Basketbal

Basketbalisté na MS 3x3 v závěru otočili zápas s Mongolskem


před 48 mminutami|Zdroj: ČT sport

První výhru si připsali čeští basketbalisté na mistrovství světa v basketbalu 3x3. Ve Varšavě porazili Mongolsko 17:14 a ve večerním zápase je čeká tým USA. Utkání s americkým výběrem můžete sledovat v přímém přenosu na ČT sport od 21:05.

V dramatickém utkání český výběr dlouho hrál s Mongolskem vyrovnaně. V závěru to bylo jako na houpačce. Mongolové se nejdříve dostali do vedení 12:9, ale neudrželi ho. Český tým dokázal vyrovnat a v závěru otočit výsledek na svoji stranu.

Nahrávám video
Novotný: S basketem 3x3 jsem procestoval svět
Zdroj: ČT sport

Velkou zásluhu na tom měl zejména Filip Novotný, který se dvakrát trefil z dálky za dva body a to nakonec rozhodlo. 

„Věděli jsme, že tenhle zápas je strašně důležitý, protože první zápas na turnaji je vždycky těžký. Obzvlášť, když jsme měli Mongolce a věděli jsme, že pokud nevyhrajeme tohle, tak turnaj bude hodně těžký. Nezačali jsme úplně dobře, dostávali jsme se do toho. Byl to vyrovnaný zápas, na konci se štěstí přiklonilo k nám, trefili jsme dobrý, důležitý, těžký střely a zvládli jsme to. Je to důležitý první krok a teď nás čeká Amerika. Bude to extrémně těžké, ale my můžeme jenom překvapit, takže šlapem dál!„ řekl po zápase Novotný.

Čtěte také

Basketbalistky na úvod MS 3x3 podlehly Nizozemkám, pak porazily Polky

1. 6. 2026

Basketbalistky na úvod MS 3x3 podlehly Nizozemkám, pak porazily Polky


Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.