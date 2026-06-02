Basketbalisté na MS 3x3 v závěru otočili zápas s Mongolskem

První výhru si připsali čeští basketbalisté na mistrovství světa v basketbalu 3x3. Ve Varšavě porazili Mongolsko 17:14 a ve večerním zápase je čeká tým USA. Utkání s americkým výběrem můžete sledovat v přímém přenosu na ČT sport od 21:05.
V dramatickém utkání český výběr dlouho hrál s Mongolskem vyrovnaně. V závěru to bylo jako na houpačce. Mongolové se nejdříve dostali do vedení 12:9, ale neudrželi ho. Český tým dokázal vyrovnat a v závěru otočit výsledek na svoji stranu.
Velkou zásluhu na tom měl zejména Filip Novotný, který se dvakrát trefil z dálky za dva body a to nakonec rozhodlo.
„Věděli jsme, že tenhle zápas je strašně důležitý, protože první zápas na turnaji je vždycky těžký. Obzvlášť, když jsme měli Mongolce a věděli jsme, že pokud nevyhrajeme tohle, tak turnaj bude hodně těžký. Nezačali jsme úplně dobře, dostávali jsme se do toho. Byl to vyrovnaný zápas, na konci se štěstí přiklonilo k nám, trefili jsme dobrý, důležitý, těžký střely a zvládli jsme to. Je to důležitý první krok a teď nás čeká Amerika. Bude to extrémně těžké, ale my můžeme jenom překvapit, takže šlapem dál!„ řekl po zápase Novotný.