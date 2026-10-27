Basketbalisté Slavie NBK prohráli v Lize mistrů i potřetí

Basketbalisté Slavie NBK prohráli ve 3. kole Ligy mistrů na palubovce Igokey 72:77 a neuspěli ani ve třetím utkání. Ve skupině G se tak propadli na poslední čtvrté místo a zkomplikovali si boj o postup do další fáze. Za dva týdny je čeká proti stejnému soupeři odveta.
Svěřencům trenéra Orena Amiela nepomohlo k první výhře v tomto ročníku soutěže ani 18 bodů Američana Javiana McColluma. Druhým dvojciferným střelcem pak už byl s 11 body jen Ronaldo Segu. Hlavním tahounem bosenského celku byl s 19 body americký rozehrávač Roman Penn.
„Byl to těžký zápas, stejně jako je těžká celá skupina. Měli jsme šanci vyhrát, ale udělali jsme chyby, které nás stály zápas. Celkově jsme ale udrželi šanci do odvety, takže musíme zůstat pozitivní a najít správnou cestu,“ řekl Amiel.
Pražané doplatili také na horší úspěšnost trestných hodů. Proměnili jen deset z 22 pokusů. Igokea se po výhře posunula na třetí příčku, z níž lze stejně jako z druhé pozice postoupit do play in o osmifinálovou skupinu. Přímo se tam posune jen vítěz, pro poslední tým tabulky naopak soutěž skončí.
„Nebyl to úplně hezký basketbal. Bylo to strašně upracované. Měli jsme špatné tempo v útoku. Igokea to hodně zpomalovala a měla na polovině výhodu,“ řekl Vojtěch Hruban. „Byl to boj od začátku do konce. Udělali jsme pár chyb v obraně. Nechali jsme na hřišti strašně moc šestek a bohužel to je při tak nízkém skóre strašně znát,“ podotkl Hruban.
Po bodech domácího Lazara Stefanoviče musela Slavia dohánět už v úvodu manko 0:6, postupně však ztrátu stáhla a po dvoubodové trefě Vojtěcha Hrubana se dostala v polovině první čtvrtiny do vedení 14:13. V závěru Igokea znovu odskočila na stav 20:16, za hosty ale stihl ještě korigovat dvoubodovým košem Nana Owusu-Anane.
Vyrovnaný boj pokračoval i ve druhé čtvrtině. Slavia sice otočila vývoj ze stavu 26:28 na nejvyšší vedení 33:28, nedařilo se jí ale příliš při trestných hodech a Igokea se znovu dotáhla. Pět sekund před koncem poločasu srovnal na 41:41 Dorde Topolovič. Nejlepším střelcem Pražanů byl tou dobou sedmibodový Martin Kříž, naopak domácí Stefanovič měl na kontě 11 bodů.
Oba týmy se střídaly ve vedení i po přestávce. Pražané sice v závěru vedli o tři body, do závěrečné části však šli po dvoubodovém koši Petara Kovačeviče za stavu 58:57.
V závěrečné desetiminutovce ale Slavia držela vedení jen v úvodu. I přes osmibodový příspěvek McColluma se Igokee podařilo vývoj zvrátit. Slavia sice dokázala srovnat ze stavu 66:72 na 72:72, v závěrečných třech minutách se už ale střelecky neprosadila. Naopak domácí celek dotáhl rozdílovými pěti body k prvnímu vítězství Penn.
„Nedokázali jsme se dostat do bodové šňůry. Vůbec nám ty body nepřibývaly. Nedávali jsme šestky či volné trojky. Ten zápas nebyl z útočné strany dobrý. Po několika zápasech, kdy jsme měli slabší obranu, tak to byl útok,“ doplnil Hruban.