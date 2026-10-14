Slavia NBK ve Španělsku nestačila na silné Bilbao

Basketbalisté Slavie NBK prohráli v Lize mistrů na palubovce Bilbaa 86:97. Neuspěli tak ani ve druhém utkání ve skupině G. Další duel čeká svěřence trenéra Orena Amiela 27. října venku proti Igokee.
Nejlepším střelcem poražených byl se 17 body Jaromír Bohačík, o bod méně zaznamenal Ronaldo Segu. Na straně vítězů vstřelil 19 bodů Martin Krampelj a Bohačíkovi se vyrovnal Tryggvi Hlinason.
Na úvodní trojku Natea Darlinga odpověděl také z dálky Patrick Samoura, ale pak už hosté jen doháněli ztrátu. Za stavu 7:6 Bilbao předvedlo devítibodovou šňůru a vedlo už dvouciferným rozdílem. Šesti body se v úvodní čtvrtině předvedl v barvách domácích také český reprezentant Ondřej Husták, který nakonec zaznamenal devět bodů a pět doskoků.
Na startu druhé desetiminutovky Slavia šesti body za sebou snížila na 27:29, ale domácí zase odskočili na sedmibodový rozdíl a drželi si odstup. V poločase vedli 42:35.
Na začátku druhé půle se koši Bohačíka a trojce Davida Böhma přiblížili hosté na dva body a ve 25. minutě po dvou šestkách Vojtěcha Hrubana už to bylo jen 47:48. Jenže po Krampeljově trojce a dvou trestných hodech Margirise Normantase opět domácí odskočili a postupně získali náskok 11 bodů.
Ve 34. minutě ještě Bohačík trefou z dálky snížil na 67:73, ale Luke Petrasek pěti body v řadě definitivně rozhodl a domácí nakonec vyhráli dvouciferným rozdílem.