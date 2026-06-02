Basketbalisté Nymburka začali finále s Pardubicemi výhrou

Dobře začali basketbalisté Nymburka finále NBL, když porazili Pardubice 81:73. Nejlepším střelcem obhájců titulu, kteří usilují o celkově jednadvacátý triumf, byl s 18 body Jaromír Bohačík. Hostům nepomohlo ani 23 bodů Treye Bonhama. Série bude pokračovat ve středu opět v Nymburce, hraje se na čtyři vítězné zápasy.
Svěřenci trenéra Orena Amiela, kteří zdolali v únoru Pardubice v opavském finále Českého poháru, v ligových bojích o titul vyhráli doma 48. duel po sobě. Neuspěli jen jednou v roce 2003 s Opavou, která tehdy jako dosud jediná finálovou sérii s Nymburkem vyhrála.
Skalní fanoušci Nymburka se při příležitosti prvního finále oblékli do černé barvy a třemi transparenty pod „kotlem“ protestovali proti plánovanému spojení klubu s pražskou Slavií.
Nymburk se před zraky bývalého trenéra a pozdějšího kouče české reprezentace Ronena Ginzburga dostal do vedení úvodními pěti body Františka Rylicha. Pardubice sice otočily stav z 2:7 na 8:7 díky dvěma trojkám Bonhama, ale favorit zareagoval šestibodovou šňůrou a vedl v první čtvrtině už i o šest bodů.
Východočeši ale od stavu 13:18 předvedli povedenou pasáž, kterou vyhráli 9:2. Po snížení Gorana Filipoviče ještě jednou vrátil hostům sedmibodový náskok také trojkou Adam Lukeš, ale Nymburk sedmi body za sebou srovnal krok. Pardubice ještě jednou dostal do náskoku košem s proměněnou šestkou Joe Bryant, ale domácí pak jedenáctibodovou šňůrou unikli do vedení 41:33.
Sérii sice uťal ještě před poločasem pardubický kapitán Kamil Švrdlík, ale hned po pauze díky Bohačíkově trojce a koši Ondřeje Sehnala narostl rozdíl na 11 bodů (46:35). Hosté především díky šesti bodům Bonhama zkorigovali stav a po trojce Jacoba Evanse snížili na 48:50.
Obhájce titulu ale znovu trefou z perimetru probral Matěj Svoboda. Pardubice se ještě dokázaly přiblížit na rozdíl tří bodů, ovšem šňůra 12:0 dala Nymburku na přelomu třetí a závěrečné čtvrtiny bezpečné vedení 72:57. Přestože hosté dokázali výsledek zkorigovat, favorit měl vývoj zcela ve svých rukách.
Finále play-off basketbalové ligy mužů – 1. zápas:
Finále play-off basketbalové ligy mužů – 1. zápas:
Nymburk – Pardubice 81:73 (18:16, 41:35, 70:57)
Nejvíce bodů: J. Bohačík 18, Kříž 12, Matěj Svoboda 11 – Bonham 23, Bryant a Lukeš po 11. Fauly: 23:26. Trestné hody: 26/20 – 14/10. Trojky: 11:11. Doskoky: 40:34.