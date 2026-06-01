Pardubice čeká první finále, Nymburk bude usilovat o „rozlučkový“ titul

Basketbalisté Nymburka budou ve finálové sérii s Pardubicemi bojovat o třetí triumf za sebou a celkově jednadvacáté zlato v NBL. Ve finále jsou už podvaadvacáté a prohráli v něm pouze v roce 2023 s Opavou 3:4 na zápasy. Pro středočeského hegemona by zároveň mohlo jít o rozlučku s nejvyšší soutěží, protože nepodal žádost o licenci na další sezonu a hovoří se o chystaném sloučení s pražskou Slavií. Přímé přenosy úvodních dvou finále sledujte v úterý a ve středu od 17:45 na ČT sport a ČT sport Plus, série o třetí místo mezi Brnem a Opavou startuje dnes v 17:30 na ČT sport Plus.
Středočeši od prvního titulu v sezoně 2003/04 kralovali ve všech dohraných sezonách s výjimkou ročníku 2022/23, kdy s pozdějšími opavskými šampiony prohráli v sedmi duelech v semifinále. Pardubice čeká premiérové finále, jejich maximem byl dosud bronz z let 2011, 2016, 2017 a 2018.
První dva zápasy bude v úterý a ve středu hostit Nymburk, série hraná na čtyři vítězství bude pokračovat v Pardubicích v neděli a pondělí.
Případný pátý duel by se hrál ve čtvrtek 11. června v Nymburce, šestý od dva dny později na východě Čech a nejpozději by se rozhodlo v pondělí 15. června na palubovce obhájce titulu.
Favorizovaný Nymburk drží v lize sérii 14 výher, naposledy neuspěl v období od 14. do 22. března, kdy prohrál postupně v Opavě, doma s Pískem a v Ústí nad Labem.
„Doufám, že k finále přistoupíme tak, aby to bylo hladké jako v předchozích sériích. Pardubice se dokázaly vrátit v semifinálové sérii (s Brnem) ze stavu 0:2, takže nás nečeká nic lehkého. Ale když budeme stoprocentně připravení a plnit po celých čtyřicet minut to, co si řekneme, tak tu sérii zvládneme a dojedeme si pro titul,“ uvedl kapitán Martin Kříž, jehož tým porazil ve čtvrtfinále Ostravu a v semifinále Opavu 4:0 na zápasy.
„Těším se, že si s Pardubicemi konečně zahrajeme odpočatí a dobře připravení. Na jejich straně jsou Kuba Tůma a Luboš Kovář. Jsou to hodně blízcí přátelé a odehráli jsme toho spolu hodně. Na hřišti jde ale přátelství stranou. Pardubice tam mají hodně dalších dobrých hráčů, na které se musíme dobře připravit, protože oni jsou nebezpeční právě individualitami. Hlavně Bonham s Bryantem ukazují extrémně skvělé individuální výkony,“ prohlásil nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal.
Pardubice vyřadily ve čtvrtfinále Písek (4:0) a v semifinále Brno (4:2). „Celou sezonu jsme tvrdě pracovali, abychom se dostali až sem, a náš první cíl jsme splnili – postoupili jsme do finále. Teď máme před sebou nový úkol a tím je získat titul. Věřím, že náš tým je toho schopen, a uděláme všechno pro to, abychom uspěli,“ prohlásil pardubický pivot Zed Key.
Pro trio nejlepších týmů jsou připravené mimo jiné nové medaile, které v pondělí představila Česká basketbalová federace. Jejich design navazuje na odkaz putovního Poháru Jiřího Zídka.