Nymburk v 17. kole NBL porazil Hradec Králové 108:79 a spravil si chuť po týden starém zaváhání s Pardubicemi. Šesté vítězství za sebou si připsaly druhé Pardubice, které zvládly vyrovnaný zápas v Děčíně 92:87. Sérii čtyř ligových proher ukončilo Brno, které zdolalo Ostravu 84:82. Nejlepším střelcem úřadujících vicemistrů byl s 22 body olympionik David Jelínek, který se představil v české lize po 18 letech.
Basketbalisté Nymburka další zaváhání nedopustili, Brno ukončilo sérii proher
V polovině utkání mezi prvním Nymburkem a posledním Hradcem Králové byl stav 46:42, ale třetí čtvrtinu obhájci titulu ovládli o 16 bodů a došli si pro klidnou výhru. Nad východočeským celkem zvítězili dvacetinásobní čeští šampioni i pošestnácté.
„V poločase jsme si řekli, že takhle to nejde, že je potřeba se trošku nastartovat a začít hrát naši hru. Se vším respektem k soupeři byl první poločas z naší strany ospalý. Možná už jsme hlavami byli trošku doma a slavili Vánoce,“ řekl Matěj Svoboda, který pomohl k výhře Nymburka 16 body. „Druhý poločas jsme dokázali zapnout a předvedli jsme výkon, který se od nás očekával.“
Sir’ Jabari Rice přispěl k výhře Nymburka 23 body. Po dvouměsíční pauze nastoupil pivot Marcus Santos-Silva, který si v říjnovém duelu s Hradcem Králové zlomil ruku. Za deset odehraných minut dal devět bodů.
Nejlepším střelcem zápasu byl s 25 body debutant v hradeckém dresu kanadský rozehrávač Cody John, který přišel do klubu na tříměsíční zkoušku. Další nová posila Fin Lassi Nikkarinen dal osm bodů.
Rozjeté Pardubice nedokázal zastavit ani Děčín, který dosud prohrál doma jen s Nymburkem. Svěřenci Jana Šotnara navázali na drtivé domácí vítězství v prvním vzájemném utkání v sezoně 125:77. Robert Bonham se na tom podílel 19 body.
Pětatřicetiletý Jelínek, který strávil velkou část kariéry ve Španělsku, kde odehrál 14 sezon, odehrál 32 minut a byl nejvytíženějším hráčem Brna. Domácí vedli až o 16 bodů, ale Nové huti se málem povedlo v poslední sekundě vyrovnat. Hosty střelecky táhl autor 25 bodů Michal Svoboda.
„Vítězství se počítá, i když se štěstím na konci. Po posledním náročném měsíci jsme za výhru rádi. Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoct,“ řekl Jelínek.
Brno udrželo na třetím místě náskok před čtvrtým Pískem, který prohrával na pražské Královce se Slavií už o 16 bodů, ale nakonec zvítězil 82:73. Hosté rozhodli ve třetí čtvrtině, kterou vyhráli 30:13.
Výsledky 17. kola ligy basketbalistů
Nymburk – Hradec Králové 108:79 (24:19, 46:42, 85:65)
Nejvíce bodů: Rice 23, Matěj Svoboda 16, Sehnal 15 – John 25, Chatman 18, Brewton 12.
Brno – Ostrava 84:82 (19:7, 41:34, 64:52)
Nejvíce bodů: Jelínek 22, Farský 17, Stráněl 13 – Michal Svoboda 25, Cole a Greer po 14.
USK Praha – Olomoucko 99:67 (27:15, 55:40, 77:52)
Nejvíce bodů: Henderson 19, Eduardo 14, Tainamo 12 Holmes 18, Elvis 15, Filewich 11.
Děčín – Pardubice 87:92 (29:21, 50:47, 68:71)
Nejvíce bodů: Davis 18, Alexander a Kroutil po 14 – Bonham 19, Bryant 17, Tma 16.
Slavia Praha – Písek 73:82 (24:16, 43:36, 56:66)
Nejvíce bodů: Jones 19, Böhm 12, Matušík 9 – Karlovský 18, Týml 16, Šurý a Martin Svoboda po 12.