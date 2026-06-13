Veselý si před koncem kariéry zahraje s Barcelonou o španělský titul

Jan Veselý si na závěr kariéry zahraje s Barcelonou o titul ve španělské basketbalové lize. Katalánský tým v semifinále porazil 3:0 na zápasy Tenerife a ve finále se utká s lepším z dvojice Badalona – Valencie, která v sérii vede 2:0.
Barcelona je ve finále po třech letech. V roce 2023 jí pomohli k jubilejnímu 20. španělskému titulu i Veselý s Tomášem Satoranským, pro kterého to byla první velká trofej v kariéře. Nyní mohou zkušení čeští hráči přidat další.
Tenerife vyřadilo ve čtvrtfinále obhájce titulu Real Madrid, ale proti Barceloně neuhrálo ani jeden zápas. Na domácí půdě vedlo v sobotu v prvním poločase už o 14 bodů, ale hosté potvrdili dobrou formu v závěru sezony a po přestávce utkání otočili.
Satoranský přispěl k postupové výhře pěti body, čtyřmi doskoky a třemi asistencemi. Veselý se střelecky neprosadil, ale zaznamenal tři doskoky a dvě asistence. Šestatřicetiletý pivot, jenž nedávno oznámil, že po sezoně ukončí kariéru, zazářil v předchozím zápase 19 body, jimiž si utvořil maximum v tomto soutěžním ročníku.