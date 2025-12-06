Basketbalisté Atlanty prohráli potřetí za sebou, když podlehli o jediný bod 133:134 Denveru. Hawks s Vítem Krejčím promarnili v domácím zápase vedení až o 23 bodů. Český reprezentant zaznamenal 15 bodů za pět trojek.
Atlanta o bod nestačila na Denver, Krejčí dal pět trojek
Lídrem Nuggets byl Nikola Jokič se 40 body. V dresu Atlanty dosáhl na triple double Jalen Johnson s 21 body, 18 doskoky a 16 asistencemi, do dvouciferných čísel se přitom dostal už v prvním poločase (11-10-12). Krejčí začal na lavičce a odehrál téměř 28 minut.
Domácí tým měl v první půli průběh pod kontrolou, za druhou ale inkasoval 80 bodů. Po Krejčího páté trojce ještě Atlanta vedla po třetí čtvrtině 103:94. V závěru zápasu prohrávala o tři body. Nickeil Alexander-Walker měl ještě možnost vyrovnat, jeho střelu z dálky ale zablokoval Jamal Murray. Alexander-Walker se dostal ještě ke koši za dva body, na víc už neměl čas. Nuggets vybojovali devátou venkovní výhru v řadě.
V pořadí 22. vítězství ve 23. utkání sezony si připsala mistrovská Oklahoma City. Nad Dallasem vyhrála 132:111 poté, co klíčovou pasáž mezi druhou a třetí čtvrtinu ovládla v součtu 77:47. Hvězda obhájců titulu Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 33 bodů. Minimálně 20 dal už v 95 zápasech za sebou, což je po Wiltu Chamberlainovi (126) druhá nejdelší série v ligové historii.
Osmým hráčem v dějinách NBA, který pokořil metu 31 000 bodů, se stal v pátek večer Kevin Durant. Zkušený křídelník Houstonu pomohl Rockets 28 body k triumfu 117:98 nad svým bývalým celkem z Phoenixu. Durantovi nyní chybí 395 bodů na vyrovnání sedmého Chamberlaina, šestý Dirk Nowitzki má ještě o 141 bodů více. Nejlepším střelcem historie je LeBron James, prozatím se 42 268 body.
Souboj tradičních rivalů Bostonu a Lakers skončil jasným triumfem domácích Celtics 126:105. Za výhrou vykročili skvělou první čtvrtinou (39:17) a ani jednou neprohrávali. Lídrem byl s 30 body Jaylen Brown, hosty vedl při absenci Jamese či Luky Dončiče s 36 body Austin Reaves. Aktuálně druhý nejlepší tým Detroit zdolal 122:116 Portland.
Výsledky NBA:
Boston – LA Lakers 126:105, Orlando – Miami 106:105, Atlanta – Denver 133:134 (za domácí Krejčí 15 bodů, 2 asistence, 2 doskoky), Cleveland – San Antonio 130:117, Detroit – Portland 122:116, New York – Utah 146:112, Toronto – Charlotte 86:111, Chicago – Indiana 105:120, Houston – Phoenix 117:98, Memphis – LA Clippers 107:98, Milwaukee – Philadelphia 101:116, Oklahoma City – Dallas 132:111.