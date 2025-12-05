V americké NBA slaví basketbalisté Los Angeles Lakers, kterým vítězství proti Torontu zajistil díky přesné trojce v poslední vteřině Rui Hačimura (123:120). Vítězný tým zvítězil i přesto, že postrádali nejlepšího střelce soutěže Luku Dončiče. Zastoupil jej autor čtyřiačtyřiceti bodů Austin Reaves.
Lakers vyhráli v NBA díky trojce v poslední vteřině
Střelecky se v dresu Lakers naopak nedařilo nejlepšímu střelci historie LeBronu Jamesovi, který proměnil jen čtyři ze 17 střel a zůstal na osmi bodech. Skončila mu tak rekordní šňůra 1297 zápasů v řadě, ve kterých dal dvouciferný počet bodů. Nejstarší hráč ligy ale tvořil akce pro spoluhráče a připsal si 11 asistencí. Po té poslední rozhodl Hačimura, který si počkal v rohu na Jamesův pas a zamířil přesně.
Dramatickou koncovku měl také zápas ve Philadelphii, kde domácí udolali oslabené Golden State 99:98. Warriors i bez Stephena Curryho a Jimmyho Butlera měli výhru na dosah, ale vteřinu před koncem nováček VJ Edgecombe dopíchl do koše neúspěšný pokus Tyrese Maxeyho a zařídil Sixers vítězství.
Golden State, kteří předtím v zápase smazali manko 24 bodů, se ještě pokusili porážku odvrátit a rychlou rozehrávkou přes celé hřiště dostali do dobré pozice De’Anthonyho Meltona. Jeho pokus však stihl zablokovat vracející se Maxey a uhlídal tak vítězství. Maxey dal zároveň 35 bodů.
Boston si i přes absenci Jaylena Browna zastřílel ve Washingtonu a vyhrál jasně 146:101. Derrick White zaznamenal 30 bodů a dalších šest jeho spoluhráčů mělo dvouciferný počet. Celtics v zápase trefili 20 trojek.
Minnesota si poradila s New Orleans 125:116, přestože si slabší den vybral Anthony Edwards. Ten se za 31 minut na hřišti dostal jen k šesti střelám, udělal osm ztrát a skončil s jedenácti body. Zastoupil ho ale Julius Randle s 28 body.
Utah 42 body v poslední čtvrtině otočil zápas v Brooklynu a vyhrál 123:110. Lauri Markkanen k tomu přispěl 30 body, Keyonte George přidal 29 bodů.
Výsledky NBA:
Philadelphia – Golden State 99:98, Washington – Boston 101:146, Brooklyn – Utah 110:123, Toronto – LA Lakers 120:123, New Orleans – Minnesota 116:125.