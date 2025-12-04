Vít Krejčí má za sebou v NBA další zápas. Tentokrát neúspěšný – Atlanta prohrála s Los Angeles Clippers 92:115, český basketbalista nasbíral pět bodů, tři doskoky a jednu asistenci. Krejčí odehrál jednadvacet minut. Hvězdou programu byl Jamal Murray, který dovedl Denver 52 body k výhře 135:120 na palubovce Indiany.
Pětibodový Krejčí v NBA Atlantu nezachránil
Krejčímu stejně jako celému týmu zápas nevyšel. Trefil jedinou ze šesti střel zpoza oblouku a přidal ještě dvoubodový koš. Dopustil se také tří ztrát a ve statistice plus/minus byl s -25 body nejhorším hráčem Hawks. Lídrem domácích byl s 21 body Nickeil Alexander-Walker. Oslabený celek bez Traeho Younga, Kristapse Porzingise či Jalena Johnsona zaostával na doskoku (38:54) a zaznamenal dohromady 16 ztrát.
Clippers i díky tomu utnuli sérii pěti porážek. Uspěli v prvním zápase poté, co propustili veterána Chrise Paula. Tahounem losangeleského celku, který vyhrál teprve pošesté v sezoně, byl James Harden, autor 27 bodů a 9 doskoků.
Kanadský rozehrávač Denveru Murray pouze o tři body zaostal za osobním rekordem, deset trojek je jeho nové maximum. Hvězdný spoluhráč Nikola Jokič s 24 body, 13 asistencemi a 8 doskoky útočil na další triple double. Nuggets v utkání stříleli s téměř šedesátiprocentní úspěšností a trefili 17 z 28 trojek. S bilancí 15-6 si upevnili čtvrté místo v Západní konferenci, finalisté minulé sezony Pacers zůstali na čtyřech výhrách a horší bilanci mají v lize jen New Orleans a Washington.
Pouze tři minuty odehrál dvojnásobný nejužitečnější hráč NBA Giannis Antetokounmpo, přesto Milwaukee zvítězilo nad lídrem Východní konference Detroitem 113:109. Hvězdný Řek musel z utkání záhy odstoupit s poraněným pravým lýtkem, jeho tým pak ale nezlomila ani osmnáctibodová ztráta z první čtvrtiny.
Výsledky:
Cleveland – Portland 110:122, Indiana - Denver 120:135, Orlando – San Antonio 112:114, Atlanta – LA Clippers 92:115 (za domácí Krejčí 5 bodů, 3 doskoky, 1 asistence), New York – Charlotte 119:104, Chicago – Brooklyn 103:113, Houston – Sacramento 121:95, Milwaukee – Detroit 113:109, Dallas – Miami 118:108.