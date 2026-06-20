Softbalistky nestačily na Kubu a ve skupině na MS skončily šesté

České softbalistky uzavřely působení na domácí skupinové fázi mistrovství světa proti Kubě. S ní se rozloučily prohrou 3:6 a skončily šesté. Do sedmé směny přitom vedly, nicméně soupeřky utkání otočily a vybojovaly konečné páté místo. O postup do finálové fáze MS se utká Tchaj-wan s Kanadou. Poražený celek následně nastoupí v boji o druhé postupové místo s vítězem zápasu mezi Itálií a Kanadou.
Do souboje o páté místo ve skupinové fázi vykročily české softbalistky dobře. V první směně se jim podařilo jednou skórovat. Kubánky sice vyrovnaly v úvodu třetí směny, ale na to dokázaly ve stejné směně Češky odpovědět a znovu odskočit do vedení.
Navíc ve čtvrté směně přidaly další bod a zvýšily náskok na 3:1. Ten držely až do závěrečné sedmé směny, kdy je kubánské palkářky dostaly pod tlak. Z něho vybojovaly pět bodů a otočily vývoj utkání.
Na to už české softbalistky v posledním vystoupení na pálce nezvládly zareagovat a s turnajem se tak rozloučily s prohrou 3:6 a konečným šestým místem.